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26 февраля 2024, 11:37 Читати українською

Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд.
Фото:depositphotos

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При этом банки ввезли за январь $1,623 млрд и евро на $235 млн в эквиваленте.

По данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на $69 млн.

Спрос на валюту

Население Украины в январе 2024 года купило в банках $1,103 млрд — рекордный за 11 лет объем валюты.

Отметим, что иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на $11,8 млрд. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Источник: Минфин
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