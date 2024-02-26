Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

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При этом банки ввезли за январь $1,623 млрд и евро на $235 млн в эквиваленте.

По данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на $69 млн.

Спрос на валюту

Население Украины в январе 2024 года купило в банках $1,103 млрд — рекордный за 11 лет объем валюты.

Отметим, что иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на $11,8 млрд. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.