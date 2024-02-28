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28 февраля 2024, 11:52 Читати українською

Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование. Об этом пишет глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Минфина.

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.
Фото: Pixabay

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Государственный и гарантированный государством долг Украины сократился в январе на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте. На 31 января госдолг составил 5,48 трлн. грн. или $144,9 млрд.

Вторая причина уменьшения долга — небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату, что привело к переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Евросоюза.

Структура государственного долга на конец января:

  • 69,6% - внешний долг, 30,4% - внутренний
  • 72,5% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% - долг в гривне
  • 67% - долг с фиксированной ставкой, 33% - долг с переменной ставкой

Напомним, ранее сообщалось о том, что госдолг Украины вырос вдвое с начала большой войны.

Смотрите также: Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 февраля 2024, 11:58
#
І тут число 31. Можна також вірити?:)
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0
Riojas
Riojas
28 февраля 2024, 13:47
#
Что-то из серии «санкции только на пользу». аргументы совсем так себе уже пошли
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0
penetrator1963
penetrator1963
28 февраля 2024, 13:58
#
Очередное доказательство того, что на любую ситуацию есть две точки зрения. не дают в долг? зато у нас сократился внешний госдолг. оптимисты у руля страны — залог успеха.
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