Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование. Об этом пишет глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Минфина.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины сократился в январе на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте. На 31 января госдолг составил 5,48 трлн. грн. или $144,9 млрд.

Вторая причина уменьшения долга — небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату, что привело к переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Евросоюза.

Структура государственного долга на конец января:

69,6% - внешний долг, 30,4% - внутренний

72,5% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% - долг в гривне

67% - долг с фиксированной ставкой, 33% - долг с переменной ставкой

Напомним, ранее сообщалось о том, что госдолг Украины вырос вдвое с начала большой войны.

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