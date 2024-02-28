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28 февраля 2024, 20:18 Читати українською

Совет ЕС одобрил помощь Украине на 50 миллиардов евро

Сегодня, 28 февраля, Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024 — 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сегодня, 28 февраля, Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024 — 2027 годы.
Фото: pixabay.com

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В рамках Ukraine Facility в течение 2024−2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

«Благодарен партнерам из ЕС за сверхважное решение по поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе Правительства Украины и представителей Европейской Комиссии в рамках Программы Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в рамках Инструмента действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в кратчайшие сроки до начала действия Facility. Подписание Кредитного соглашения и Меморандума ожидается в начале марта.

Решение Совета Е С является конечным пунктом в создании Инструмента.

Первый транш

Ранее Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить первый транш в рамках Ukraine Facility в объеме 4,5 млрд евро уже в марте.

Стоит отметить, что упомянутый План Украины станет определенной дорожной картой на пути к дальнейшему приближению Украины к членству в ЕС и экономического восстановления.

Так, План будет предусматривать 15 ключевых направлений реформирования, в том числе сферы, относящиеся к непосредственной компетенции Минфина: управление государственными финансами, противодействие отмыванию денег, финансовые рынки.

Напомним

1 февраля 2024 года лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета политически поддержали начало Инструмента Ukraine Facility.

В конце 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии.

26 февраля Европейский Парламент поддержал решение по Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Kankakee
Kankakee
28 февраля 2024, 20:25
#
І це добре! 👍👍👍 тепер чекаємо на реформи👻
+
+36
veritas69
veritas69
28 февраля 2024, 20:34
#
Це вже який день новина про одобрення? 5ий?
+
0
Rubi0
Rubi0
28 февраля 2024, 20:40
#
Так то парламент одобрил, а это совет… Там еще с пяток наверное голосований будет)))
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