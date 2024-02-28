Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.
ЕС направит доходы от замороженных активов россии на закупку оружия для Украины — фон дер Ляен
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«Пришло время обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может более мощного символа, или более целесообразного использования для этих денег, чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — подчеркнула фон дер Ляен.
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Напомним
1 февраля лидеры стран ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.
Источник: Минфин
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