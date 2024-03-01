Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума с апреля 2023 года
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В феврале объем продаж был на 40% ниже, чем в январе 2024 года ($2,53 млрд). При этом регулятор купил на межбанке $32 млн.
В целом с начала года НБУ продал на межбанке $4,04 млрд.
Источник: Минфин
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Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Гроші надійшли від:
Японії - $901 млн (пільгове фінансування та гранти)
Норвегії - $295 млн (грант)
Іспанії - $3 млн (пільгове фінансування).
Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.
Японія надала грант на $465 млн у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), пільговий кредит на $297 млн через проєкт «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проєкт «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), грант на $49,4 млн через проєкт «Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей» (HOPE).
Норвегія направила грантове фінансування у розмірі $295 млн у рамках проєкту PEACE in Ukraine.
Кредит у $3 млн під гарантію Іспанії залучено через проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).
«Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення», — нагадали у Мінфіні.
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