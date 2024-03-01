НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума с апреля 2023 года

Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В феврале объем продаж был на 40% ниже, чем в январе 2024 года ($2,53 млрд). При этом регулятор купил на межбанке $32 млн.

В целом с начала года НБУ продал на межбанке $4,04 млрд.