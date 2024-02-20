Валюта резко выросла на межбанке, Минфин привлек 16 млрд от ОВГЗ: главное за 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, заметно растет безналичный курс доллара по отношению к гривне на межбанковском валютном рынке. В 10 утра торговля на Bloomberg началась сделкой на уровне 38,3550 грн/$ после вчерашнего закрытия площадки на 38,32 грн/$.

Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 20 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,62 млрд грн в эквиваленте, что на 11,17 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,45 млрд грн.

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Такая акция пройдет до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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