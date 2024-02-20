Валюта резко выросла на межбанке, Минфин привлек 16 млрд от ОВГЗ: главное за 20 февраля
Сегодня, 20 февраля, заметно растет безналичный курс доллара по отношению к гривне на межбанковском валютном рынке. В 10 утра торговля на Bloomberg началась сделкой на уровне 38,3550 грн/$ после вчерашнего закрытия площадки на 38,32 грн/$.
Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 20 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,62 млрд грн в эквиваленте, что на 11,17 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,45 млрд грн.
Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты
Такая акция пройдет до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ВР готовится вернуть штрафы за неуплату по микрокредитам
Потребителей финуслуг ожидает возврат штрафов и пени за просроченные кредиты. Об этом рассказала на конференции FinYear Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
ЕС выделил Украине 75 миллионов евро на гуманитарную помощь
Сегодня, 20 февраля, Еврокомиссия объявила первоначальный объем гуманитарной помощи на 2024 год в размере 83 млн. евро для поддержки людей, пострадавших от войны россии против Украины.
Швеция направит Украине рекордный пакет военной помощи на $680 млн
Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на $680 млн. Эта помощь станет самой большой, выделенной Стокгольмом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.
«Отбелить» свою кредитную историю станет сложнее — соответствующий законопроект скоро будет зарегистрирован в парламенте
Депутаты намерены сделать работу бюро кредитных историй более прозрачной и сделать невозможным злоупотребления, связанные, в частности, с «отбеливанием» репутации недобросовестных заемщиков.
Комментарии - 3
це ганьба