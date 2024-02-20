Валютный межбанк идет наверх — достиг 38,6 грн/$

Сегодня, 20 февраля, заметно растет безналичный курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке . В 10 утра торговля на Bloomberg началась сделкой на уровне 38,3550 грн/$ после вчерашнего закрытия площадки на 38,32 грн/$.

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Что происходит с курсом

На 20 февраля Нацбанк поднял официальный курс с 37,9719 грн/$ до 38,2847 грн/$.

Утренняя торговля вторника шла живее предыдущих дней. За первые полчаса было продано $34 млн, к полудню — свыше $100 млн, а на 14:40 — $172 млн.

Активная фаза торгов еще не завершена, продлиться до 15:30 — на условиях tod (поставка валюты сегодня).

Для сравнения: вчера, 19 февраля, общий объем торгов на Bloomberg составил лишь $101,7 млн, а на прошлой неделе не поднимался выше $125 млн:

12 февраля — $120 млн;

13 февраля — $116,7 млн;

14 февраля — $82,75 млн;

15 февраля — $97,6 млн;

16 февраля — $124,4 млн.

Национальный банк остается крупнейшим валютным продавцом на безналичном рынке. Согласно официальной отчетности, на прошлой неделе он продал $322,6 млн, а с начала 2024 года — $3,2 млрд. Сейчас ощущается интенсификация торгов и поэтапное удорожание безналичного доллара.

После открытия торгов Bloomberg на 38,3550 грн/$ сегодня котировки поднимались до 38,4500 грн/$ и 38,51 грн/$, после отходили на 38,48 грн/$. А к 14:40 установился на 38,60 грн/$. Национальный банк в полдень устанавливал свой справочный курс на уровне 38,4662 грн/$.