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20 февраля 2024, 15:16 Читати українською

Валютный межбанк идет наверх — достиг 38,6 грн/$

Сегодня, 20 февраля, заметно растет безналичный курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке. В 10 утра торговля на Bloomberg началась сделкой на уровне 38,3550 грн/$ после вчерашнего закрытия площадки на 38,32 грн/$.

Сегодня, 20 февраля, заметно растет безналичный курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке.
Фото:depositphotos

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Что происходит с курсом

На 20 февраля Нацбанк поднял официальный курс с 37,9719 грн/$ до 38,2847 грн/$.

Утренняя торговля вторника шла живее предыдущих дней. За первые полчаса было продано $34 млн, к полудню — свыше $100 млн, а на 14:40 — $172 млн.

Активная фаза торгов еще не завершена, продлиться до 15:30 — на условиях tod (поставка валюты сегодня).

Для сравнения: вчера, 19 февраля, общий объем торгов на Bloomberg составил лишь $101,7 млн, а на прошлой неделе не поднимался выше $125 млн:

  • 12 февраля — $120 млн;
  • 13 февраля — $116,7 млн;
  • 14 февраля — $82,75 млн;
  • 15 февраля — $97,6 млн;
  • 16 февраля — $124,4 млн.

Национальный банк остается крупнейшим валютным продавцом на безналичном рынке. Согласно официальной отчетности, на прошлой неделе он продал $322,6 млн, а с начала 2024 года — $3,2 млрд. Сейчас ощущается интенсификация торгов и поэтапное удорожание безналичного доллара.

После открытия торгов Bloomberg на 38,3550 грн/$ сегодня котировки поднимались до 38,4500 грн/$ и 38,51 грн/$, после отходили на 38,48 грн/$. А к 14:40 установился на 38,60 грн/$. Национальный банк в полдень устанавливал свой справочный курс на уровне 38,4662 грн/$.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
parseval
parseval
20 февраля 2024, 15:36
#
А де коменти про загон оленів?
+
+57
oleg11112222
oleg11112222
20 февраля 2024, 15:41
#
Главный комментатор пошел за долларами
+
0
nitrolog
nitrolog
20 февраля 2024, 15:47
#
Він пішов шукати кабанчиків
+
0
Prya
Prya
20 февраля 2024, 15:48
#
«Это было ожидаемо» ©. Вопрос лишь в том, докуда дойдем. Вообщем, я так понял, что экспертное мнение скорее за то, что рост будет плавным. Но все же, где же будет потолок, хотя бы ближайший устойчивый? 40+?..
+
0
OkeyDoki
OkeyDoki
20 февраля 2024, 15:50
#
Ну пока на фронте все не устаканиться по крайней мере. Курс будет падать и падать. Готовимся к 39.5 грн
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 февраля 2024, 16:29
#
20.02.2024

Не хотілось мені довгий час «підливати масло в огонь», але якщо коротко, чому росте курс:

— затримка зі сторони США, і схоже взагалі великий ризик що питання не вирішать. Там знову подали який новий варіант, а гарантій поки мало що приймуть інший варіант.

— затримка і поставки в малой кількості боєприпасів для артилерії, вже дало про себе знати в Авдіївці та Запорізькому направленні. Нажаль велика кількість авіабомб + чисельність противника, дає про себе знати. Страхи ростуть. Це позначиться в т. ч. на інвестиціях деяких компаній всередині країни, особливо малі компанії

— допомога від ЄС, в плані фінансів не вирішує питання, перші транші з березня, а поки треба наповнювати Бюджет.

— закон про мобілізацію зробив рекордний відтік коштів фіз.осіб з Банків в січні 2024 і скоріше продовжиться в лютому 2024 р., звісно частина піде в валюту.

— всі бачимо ситуацію на кордоні з Польшею і тим цирком, що вони витворяють! Угорщина додає масла в огонь.


З плюсів:

— ми розблокували море для основного експорту
— ЄС прокинувся, особливо Німеччина, думаю буде активна робота в наданні озброєння, дронів, ракет.
— є допомога від Японії, Канади: фінанси, дрони.

Тому 39,00 чи 39,50 буде — це легкий переляк, головне в паніку це не перевести!

https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/232757/
+
0
Strain
Strain
20 февраля 2024, 16:31
#
Покупаю валюту последнюю неделю. В банках постоянно в кассу очередь за ней. Так что поторопитесь. Пока без проблем, а что дальше будет хз.

До конца месяца объёмы продаж с ЗВР будут где-то 3.5 млрд $ с начала года
То есть еще 4 месяца и упаси боже этих гениев продолжить спекулировать законом о мобилизации — то ЗВР похудает на треть. И это в лучшем случае.
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