Швеция направит Украине рекордный пакет военной помощи на $680 млн

Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на $680 млн. Эта помощь станет самой большой, выделенной Стокгольмом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.

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Что будет включать пакет

Пакет помощи будет включать в себя различные вооружения, в частности, гранатометы и 155-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, в него войдут финансовые средства для обеспечения дальнейших закупок, в том числе бронеавтомобилей.

С учетом объявленной 20 февраля помощи в целом военная помощь Швеции достигнет $2,9 млрд.