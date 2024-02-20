Депутаты намерены сделать работу бюро кредитных историй более прозрачной и сделать невозможным злоупотребления, связанные, в частности, с «отбеливанием» репутации недобросовестных заемщиков. Об этом рассказала на конференции FinYear Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
«Отбелить» свою кредитную историю станет сложнее — соответствующий законопроект скоро будет зарегистрирован в парламенте
«Для меня было открытием, что информация по получавшему кредиты должнику в БКИ не всегда соответствует реальности. Есть много умельцев, которые каким-то образом пытаются избежать предоставления правдивой информации в БКИ по тому или иному кредиту», — отметила Ольга Василевская-Смаглюк.
По ее словам, соответствующий законопроект еще не зарегистрирован, но все рабочие группы уже прошел и уже находится на финальной стадии.
Среди основных изменений, предлагаемых в документе:
- введение уникального идентификатора. Он будет присваиваться на кредит на этапе его оформления. По этому идентификатору кредит можно будет отследить;
- все новые кредиторы, получившие право требования по кредиту, обязаны передавать данные по кредиту минимум в одно БКИ;
- необходимость согласия заемщика на передачу данных в БКИ упраздняется;
- в БКИ будут передавать также данные по поручителям по договору;
- данные о кредиторах, которые не передают в БКИ информацию о кредите, будет получать НБУ .
«Эти стартаперы, которые от кредитных учреждений договаривались с проблемными клиентами, что при погашении части задолженности помогут удалить не очень чистую историю, все исчезнут. Законопроект уже на выходе», — резюмировала Ольга Василевская-Смаглюк.
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Комментарии - 2
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
А ця проблема дійсно існує?
до БКІ передаватимуть також дані щодо поручителів за договором;
Головне щоб у банка були дісно згоди людей бути поручителями, а не те як це заведено зараз коли банк питає в майбутнього клієнта дані двох-трьох осіб не запитуючи в тих людей згоди на те щоб не те що бути поручителями, а навіть на зберігання їх персональних даних