ЕС выделил Украине 75 миллионов евро на гуманитарную помощь

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2024, 17:47 Читати українською

ЕС выделил Украине 75 миллионов евро на гуманитарную помощь

Сегодня, 20 февраля, Еврокомиссия объявила первоначальный объем гуманитарной помощи на 2024 год в размере 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Сегодня, 20 февраля, Еврокомиссия объявила первоначальный объем гуманитарной помощи на 2024 год в размере 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны россии против Украины.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из этой суммы 75 млн. евро выделяются на гуманитарные проекты в Украине для оказания экстренной помощи, включая обеспечение основных потребностей таких как убежище, услуги защиты, чистая вода, образование и здравоохранение.

«В центре гуманитарной стратегии ЕС в Украине сегодня лежит защита пострадавших от войны людей, особенно тех, кто живет вблизи прифронтовых районов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 8 млн. евро выделяется на гуманитарные проекты в Молдове, которые оказывают целевую помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь для обеспечения основных потребностей, защиты и здравоохранения.

Общий размер пособия

Включая новое финансирование, объявленное сегодня, Европейская Комиссия выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от войны в Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы в пределах Украины и 66 млн евро в поддержку сбежавших в соседнюю Молдову беженцев.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза достигла почти 85 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 февраля 2024, 18:36
#
Мне вот интересно. А есть кто-то кто получал это гуманитарную допомогу от ЕС или США?
Вообще-то US AID обычно присылает ее конкретными вещами в пострадавший регион. Очень часто это вообще сухпаи НАТО, которые все равно списывают. Что интересно мои очень дальние знакомые говорят, что в Афганистане как раз получали эти коробки НАТО с хавчиком. А наши где? Или в магазинах барыги это же толкают в другой упаковке?
+
0
Segaf
Segaf
20 февраля 2024, 19:13
#
Та гуманитарка которая раздавалась в свое время в Буче отличалась от гуманитарки раздаваемой в Донецкой или Херсонской обл .Лично всю эту гуманитарку получали мои родители .Там пропасть .Так что думаю разнесут ее по месту)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Mike Bondarenko, Dron1983 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами