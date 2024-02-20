ЕС выделил Украине 75 миллионов евро на гуманитарную помощь

Сегодня, 20 февраля, Еврокомиссия объявила первоначальный объем гуманитарной помощи на 2024 год в размере 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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Из этой суммы 75 млн. евро выделяются на гуманитарные проекты в Украине для оказания экстренной помощи, включая обеспечение основных потребностей таких как убежище, услуги защиты, чистая вода, образование и здравоохранение.

«В центре гуманитарной стратегии ЕС в Украине сегодня лежит защита пострадавших от войны людей, особенно тех, кто живет вблизи прифронтовых районов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 8 млн. евро выделяется на гуманитарные проекты в Молдове, которые оказывают целевую помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь для обеспечения основных потребностей, защиты и здравоохранения.

Общий размер пособия

Включая новое финансирование, объявленное сегодня, Европейская Комиссия выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от войны в Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы в пределах Украины и 66 млн евро в поддержку сбежавших в соседнюю Молдову беженцев.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза достигла почти 85 млрд евро.