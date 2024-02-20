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20 февраля 2024, 14:26 Читати українською

Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты

Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты. Такая акция будет действовать до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты.
Фото: Pixabay

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«Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, Приватбанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов», — говорится в сообщении.

Так, с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в «Приват24» с карточек банка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Как пояснили в банке, отправить перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или вебверсию «Приват24» в меню «Перевод на карту».

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или евро.

Читайте также: НБУ изучает вопросы ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
20 февраля 2024, 15:12
#
USDT рулить:)
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