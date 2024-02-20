Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты. Такая акция будет действовать до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, Приватбанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов», — говорится в сообщении.

Так, с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в «Приват24» с карточек банка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Как пояснили в банке, отправить перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или вебверсию «Приват24» в меню «Перевод на карту».

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или евро.

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