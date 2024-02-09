Минфин - Курсы валют Украины

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9 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: закон о мобилизации, рекорд по покупке валюты, уменьшение дефицита бюджета в 20 раз

Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Можно не сомневаться, что документ оперативно пройдет парламентские слушания и будет подписан Президентом. Поэтому самое время подсчитать «цену вопроса».

Украинцы снова обновили рекорд по покупке валюты: в январе доллар максимально вырос за 16 месяцев

В январе на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1,9% до 38,56, что есть максимумом за последние 16 месяцев. В целом, чистая покупка валюты в этом месяце достигла $1,103 млрд, что является рекордом за последние 11 лет.

Международные резервы в январе похудели почти на 5%

В Украине за январь снизились международные резервы на 4,9% или на $2 млрд. По состоянию на 1 февраля они составляли $38,5 млрд.

В январе дефицит госбюджета снизился почти в 20 раз

Дефицит госбюджета Украины в январе уменьшился почти в 20 раз, если сравнивать его с предыдущим месяцем.

Инфляция в Украине в годовом исчислении снизилась до 4,7% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении — до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.

НБУ изучает вопросы ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы

Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Источник: Минфин
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