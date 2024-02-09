Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв
Главное за неделю: закон о мобилизации, рекорд по покупке валюты, уменьшение дефицита бюджета в 20 раз
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Можно не сомневаться, что документ оперативно пройдет парламентские слушания и будет подписан Президентом. Поэтому самое время подсчитать «цену вопроса».
Украинцы снова обновили рекорд по покупке валюты: в январе доллар максимально вырос за 16 месяцев
В январе на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1,9% до 38,56, что есть максимумом за последние 16 месяцев. В целом, чистая покупка валюты в этом месяце достигла $1,103 млрд, что является рекордом за последние 11 лет.
Международные резервы в январе похудели почти на 5%
В Украине за январь снизились международные резервы на 4,9% или на $2 млрд. По состоянию на 1 февраля они составляли $38,5 млрд.
В январе дефицит госбюджета снизился почти в 20 раз
Дефицит госбюджета Украины в январе уменьшился почти в 20 раз, если сравнивать его с предыдущим месяцем.
Инфляция в Украине в годовом исчислении снизилась до 4,7% — Госстат
Рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении — до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.
НБУ изучает вопросы ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы
Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
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