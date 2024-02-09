Инфляция в Украине в годовом измерении снизилась до 4,7% — Госстат

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 февраля 2024, 16:39 Читати українською

Инфляция в Украине в годовом измерении снизилась до 4,7% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении — до 4,7% с 5,1% по итогам декабря. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении — до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Базовая инфляция в январе составила 0,4% в месячном исчислении, а в годовом — 4,6%.

Как изменились цены

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5−0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.

На 8,4% подешевели яйца, на 3,6−0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

Читайте также: Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности одежда — на 5,6%, обувь — на 5,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,3% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,5% и фармацевтической продукции — на 1,3%.

Цены на транспорт снизились на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,6%. В то же время, на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 февраля 2024, 17:14
#
А я все думал, как они получают такие цифры. Оказывается услуги канализации основные при расчете инфляции))))
+
0
bonv
bonv
9 февраля 2024, 17:47
#
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами