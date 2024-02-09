Инфляция в Украине в годовом измерении снизилась до 4,7% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении — до 4,7% с 5,1% по итогам декабря. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Базовая инфляция в январе составила 0,4% в месячном исчислении, а в годовом — 4,6%.

Как изменились цены

По данным Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5−0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.

На 8,4% подешевели яйца, на 3,6−0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

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Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности одежда — на 5,6%, обувь — на 5,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,3% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,5% и фармацевтической продукции — на 1,3%.

Цены на транспорт снизились на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,6%. В то же время, на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.