Украинцы снова обновили рекорд по покупке валюты: в январе доллар максимально вырос за 16 месяцев

В январе на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1,9% до 38,56, что максимум за последние 16 месяцев. В целом, чистая покупка валюты в этом месяце достигла $1,103 млрд, что является рекордом за последние 11 лет. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Как показывает статистика, наибольший рост курса доллара был зафиксирован в сентябре 2022 года — 3,8%, а в мае того же года он составил 12,2%.

В январе украинцы обновили рекорд по покупке валюты за последние 11 лет — сальдо составило $1,103 млрд, что на $0,077 млрд больше, чем в декабре 2023 года, когда произошел скачок.

Курс доллара резко вырос в конце декабря 2023 года и достиг максимума в начале января — 39,50 грн/доллар, однако затем начал снижаться. К моменту написания новости средний курс в банках составляет 37,55−38,10 грн за доллар.

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