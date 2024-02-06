Международные резервы в январе похудели почти на 5%

В Украине за январь снизились международные резервы на 4,9% или на $2 млрд. По состоянию на 1 февраля они составили $38,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Почему резервы похудели

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 549,1 млн и выкупил в резервы $16,0 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в январе составила $2 533,1 млн, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем.

Международные поступления

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $898,9 млн. Из этой суммы:

$512,1 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$386,8 млн — заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $441,6 млн.

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