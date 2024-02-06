Международные резервы в январе похудели почти на 5%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2024, 16:35 Читати українською

Международные резервы в январе похудели почти на 5%

В Украине за январь снизились международные резервы на 4,9% или на $2 млрд. По состоянию на 1 февраля они составили $38,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В Украине за январь снизились международные резервы на 4,9%.
Фото: Pixabay

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему резервы похудели

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 549,1 млн и выкупил в резервы $16,0 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в январе составила $2 533,1 млн, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем.

Международные поступления

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $898,9 млн. Из этой суммы:

  • $512,1 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $386,8 млн — заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $441,6 млн.

К теме: Украинцы снова обновили рекорд по покупке валюты: в январе доллар максимально вырос за 16 месяцев

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
6 февраля 2024, 16:43
#
Допомогу затримали:)))
+
+36
Alex2006
Alex2006
6 февраля 2024, 16:44
#
Тобто таким темпами висачить ще десь на 15 місяців навіть без допомоги США та ЄС, непогано :)
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
6 февраля 2024, 18:42
#
Ніхто не витрачає все до кінця, і в валюті там доволі не велика частка, там є золото, облігації… так що коли впаде нижче 30 тоді і курс попливе до низу…
+
0
Prya
Prya
6 февраля 2024, 19:29
#
Полагаю, значительно раньше поплывет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 февраля 2024, 17:02
#
Чистая продажа НБУ составила $2,533млрд Резервы НБУ уменьшились на $2млрд Откуда разница в 533млн? Забыли учесть $390млн помощи Японии в январе. Если хорошо поискать, то можно найти и остальные $140млн помощи.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Dev1984, Exba и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами