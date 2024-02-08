НБУ готовит ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы

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Дополнительные ограничения на операции физлиц и ограничения по распоряжению собственными средствами Рожкова назвала сенситивной и актуальной темой.

По ее словам, это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать самые разные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», — сказала Рожкова.