Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Forbes.
НБУ готовит ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы
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Подробности
Дополнительные ограничения на операции физлиц и ограничения по распоряжению собственными средствами Рожкова назвала сенситивной и актуальной темой.
По ее словам, это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать самые разные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее.
«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», — сказала Рожкова.
Комментарии - 16
Проблема наших «особо хитрых», что они не поняли, что бесперспективно играть в игры против государства, которое само меняет правила игры. Пока вы играете в 2D шашки, с вами играют уже в 3D игру)))
Реальный способ просто выйти из доски или куба такого игрока в тень, где он не может манипулировать правилами игры
Особенно учитывая что много схем связанных с «пополнением кэшем через терминал» у разного размера бизнесов (мелких и крупных), и много теневой зарплаты без налогов выплачивается «простым переводом на карту».
Кстати, именно поэтому так популярны терминалы в Украине на каждом углу, т.к. скажем в ЕС такого нет — не встречал даже отдельных терминалов пока что (может и есть, но мало), в основном функция Cash In есть у некоторых банкоматов и в целом она малопопулярна, т.к. в случае больших сумм у налоговых тут сразу будут вопросы и поэтому многие не рискуют проводить операции. В случае ограничений — эту сеть вероятно придётся свернуть, которая явно не живёт одними «пополнениями мобильного и оплатой коммуналки».
То есть таким образом хотят попытаться ударить по значительной части теневой экономики, но опять же подозреваю останутся какие-то «лазейки» для отдельной категории лиц как всегда. Хотя вряд ли эти ограничения поспособствуют как-либо отбеливанию бизнеса — скорее уходу в тень на другие схемы, потому что «взамен» государство ничего не предлагает: а лишь зажимать тех, кто не умеет работать по «схемам» оставляя лазейку «для своих».
Вот только банковская система тоже держится фактически во многом на теневых схемах — и какие для неё будут последствия — тоже большой вопрос.
Посмотрим какие будут у всего этого последствия.
Что там я не видел …ценных бумаг (ОВГЗ) но очень много валюты…
https://public.nazk.gov.ua/documents/89c7531f-06ad-4ac2-a766−99fd7bc84c6d
Але це знову лише чергова жалюгідна спроба перевести тему від ганьби. А ми про неї звісно будемо постійно нагадувати)
Alex2006
8 лютого 2024, 13:53
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Ну от усі читачі і бачать як легко загнати маніпуляторів в куточок. Пан GrugoriyHoland вчора заявив таке:
GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 16:31
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НБУ… по факту кучка «супер» прохвостов,цель которых, при помощи всякого рода «стратегов» выдурить у населения побольше денег!!!
Це є повна нісенітниця, інспірована заздрістю, що інші люди добре примножили свою купівельну спровожність за рахунок облігацій на відміну від пана GrugoriyHoland, тому він і видумав цю казочку. А от коли задаєш конкретне питання, а яким же чином НБУ «видурює у населення побільше грошей» і яка йому від цього вигода — у відповідь лише жалюгідний злив і переведення стрілок в інше русло, бо казочку-страшилку для оленів придумав, а от деталі не продумав. Сумно. Але якщо раптом вистачить сили духу надати відповідь, чекатимемо з нетерпінням) Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Ще й самі виявились у збитках. І як назвати цих людей?
Это ты писал?
значит рожкова и ей подобные своими действиями призвели до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Поэтому после повестки ты не сможешь снять деньги в терминале или перевести жене или теще
А насчет твоих процентов с гривнего вклада, то ими будет очень доволен пан Зеленский
Это ведь теперь его проценты как и вклад, а не ваши)))))
Если зарплату выплачивают на банковские карты — зачем
все эти разговоры про наличку…
И если повезёт и повестки не будет — можно будет расплачиваться
зарплатной картой в АТБ через банковский терминал?
Или обязательно надо снимать всё наличкой а затем носиться
с тем кешем, периодически пополняя карты через терминал пополнения.
Меня просто умиляет местный народ, который думает, что даже тут на форуме не сидят ребята из чиновников и в блокнот схемы не записывают))))
Я еще удивлен, что после нашего трепа они сразу же не ввели «антижинковый» лимит))
Хотя многие мужики возможно были бы и довольны)