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8 февраля 2024, 16:18 Читати українською

НБУ готовит ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы

Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Forbes.

Нацбанк разрабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания.
Фото: bank.gov.ua

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Подробности

Дополнительные ограничения на операции физлиц и ограничения по распоряжению собственными средствами Рожкова назвала сенситивной и актуальной темой.

По ее словам, это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать самые разные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», — сказала Рожкова.

Источник: Минфин
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Комментарии - 16

+
+60
SamBB
SamBB
8 февраля 2024, 16:24
#
Бугагашеньки, це зовсім не стосується мобілізаційного закону?
+
+45
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 16:30
#
Это вот дурачкам, которые мне писали, что все будут переводить на карту жинки сразу и так обыграют власть в шашки

Проблема наших «особо хитрых», что они не поняли, что бесперспективно играть в игры против государства, которое само меняет правила игры. Пока вы играете в 2D шашки, с вами играют уже в 3D игру)))

Реальный способ просто выйти из доски или куба такого игрока в тень, где он не может манипулировать правилами игры
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 февраля 2024, 16:43
#
В принцип, власть если сильно захочет теоретически может это ограничить всё — и переводы, и пополнения наличными, механизмы есть.

Особенно учитывая что много схем связанных с «пополнением кэшем через терминал» у разного размера бизнесов (мелких и крупных), и много теневой зарплаты без налогов выплачивается «простым переводом на карту».

Кстати, именно поэтому так популярны терминалы в Украине на каждом углу, т.к. скажем в ЕС такого нет — не встречал даже отдельных терминалов пока что (может и есть, но мало), в основном функция Cash In есть у некоторых банкоматов и в целом она малопопулярна, т.к. в случае больших сумм у налоговых тут сразу будут вопросы и поэтому многие не рискуют проводить операции. В случае ограничений — эту сеть вероятно придётся свернуть, которая явно не живёт одними «пополнениями мобильного и оплатой коммуналки».

То есть таким образом хотят попытаться ударить по значительной части теневой экономики, но опять же подозреваю останутся какие-то «лазейки» для отдельной категории лиц как всегда. Хотя вряд ли эти ограничения поспособствуют как-либо отбеливанию бизнеса — скорее уходу в тень на другие схемы, потому что «взамен» государство ничего не предлагает: а лишь зажимать тех, кто не умеет работать по «схемам» оставляя лазейку «для своих».

Вот только банковская система тоже держится фактически во многом на теневых схемах — и какие для неё будут последствия — тоже большой вопрос.

Посмотрим какие будут у всего этого последствия.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 16:45
#
Я думаю что «пополнения» это просто чтобы паника не зажглась совсем. В реале там ОПЕРАЦИИ через терминал, т. е. и снятие, конечно
+
+7
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 16:25
#
Декларация рожковой за 2022 год!
Что там я не видел …ценных бумаг (ОВГЗ) но очень много валюты…

https://public.nazk.gov.ua/documents/89c7531f-06ad-4ac2-a766−99fd7bc84c6d
+
0
Alex2006
Alex2006
8 февраля 2024, 16:35
#
Якби ви порахували фінансовий результат, побачили б, що і вони в мінусі.
Але це знову лише чергова жалюгідна спроба перевести тему від ганьби. А ми про неї звісно будемо постійно нагадувати)

Alex2006
8 лютого 2024, 13:53
#
Ну от усі читачі і бачать як легко загнати маніпуляторів в куточок. Пан GrugoriyHoland вчора заявив таке:

GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 16:31
#
НБУ… по факту кучка «супер» прохвостов,цель которых, при помощи всякого рода «стратегов» выдурить у населения побольше денег!!!

Це є повна нісенітниця, інспірована заздрістю, що інші люди добре примножили свою купівельну спровожність за рахунок облігацій на відміну від пана GrugoriyHoland, тому він і видумав цю казочку. А от коли задаєш конкретне питання, а яким же чином НБУ «видурює у населення побільше грошей» і яка йому від цього вигода — у відповідь лише жалюгідний злив і переведення стрілок в інше русло, бо казочку-страшилку для оленів придумав, а от деталі не продумав. Сумно. Але якщо раптом вистачить сили духу надати відповідь, чекатимемо з нетерпінням) Але читачі зараз зможуть переконатись, що лише буде черговий жалюгідний злив зі спробою перевести тему, перевіряйте :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 16:42
#
Отже, ті люди, хто постійно нагрібали валюту під час війни, що призвело до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
Ще й самі виявились у збитках. І як назвати цих людей?
Это ты писал?
значит рожкова и ей подобные своими действиями призвели до таких наслідків як:
— Девальвація
— Велика інфляція (в результаті чого усі українці стали біднішими і можуть дозволити собі купити менше товарів та послуг)
— Занепад економіки (через падіння купівельної спроможності населення бізнеси закривались, люди втрачали роботу)
— Втрати більшої кількості територій та людей (бо при курсі 29 волонтери могли б швидше і більше закупити необхідного для фронту, ніж вони це могли при курсі 42)
+
0
Riojas
Riojas
8 февраля 2024, 16:53
#
Вы не понимаете, это другое. Это как Зеленский переживал за экономику до 24.02 и поэтому никому про войну не говорил.
+
+22
TAN72
TAN72
8 февраля 2024, 16:27
#
Ну что вы ещё держите кеш на картах и депозитах😂
+
0
Alex2006
Alex2006
8 февраля 2024, 16:38
#
Так, а що з цим такого? Тримаю на рахунках, депозитах та облігаціях, маю через це гарний фінансовий результат, на відміну від збитків кабанчиків від купівлі валюти (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/232817/), в чому проблема?
+
+30
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 16:43
#
Парень, по факту НБУ уже почти прямым текстом пишет, что введет тебе лимиты на работу через терминал с наличкой и лимиты на переводы другим лицам.

Поэтому после повестки ты не сможешь снять деньги в терминале или перевести жене или теще

А насчет твоих процентов с гривнего вклада, то ими будет очень доволен пан Зеленский

Это ведь теперь его проценты как и вклад, а не ваши)))))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 февраля 2024, 17:00
#
Mike Bondarenko

Если зарплату выплачивают на банковские карты — зачем
все эти разговоры про наличку…
И если повезёт и повестки не будет — можно будет расплачиваться
зарплатной картой в АТБ через банковский терминал?

Или обязательно надо снимать всё наличкой а затем носиться
с тем кешем, периодически пополняя карты через терминал пополнения.

+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 17:02
#
А ХЗ как ограничения будут выглядеть. Очень может быть как просто превентивные, т.к. просто запрет на снятие и перевода скажем более 1000 гривен

Меня просто умиляет местный народ, который думает, что даже тут на форуме не сидят ребята из чиновников и в блокнот схемы не записывают))))

Я еще удивлен, что после нашего трепа они сразу же не ввели «антижинковый» лимит))

Хотя многие мужики возможно были бы и довольны)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 февраля 2024, 16:41
#
Я умнее государства
+
+34
Riojas
Riojas
8 февраля 2024, 16:48
#
А вот и «обеспечительные меры» подвезли. Ну так совпало, бывает.
+
0
252side
252side
8 февраля 2024, 17:01
#
Так обмеження і зараз є, якщо поповнюєш комусь картку в терміналі обмежено 5к грн, якщо свою там наче 49999
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