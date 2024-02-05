В январе дефицит госбюджета снизился почти в 20 раз

Дефицит госбюджета Украины в январе уменьшился почти в 20 раз, если сравнивать его с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов и Государственного казначейства.

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Доходы и расходы бюджета

Доходы государственного бюджета в январе 2024 составили 154,2 млрд грн. Расходы составили 169,3 млрд. грн.

В итоге за январь государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 14,9 млрд грн, в декабре было 285 млрд грн и 145,1 млрд грн в ноябре.

Снижение заимствований

Минфин указывает, что план заимствований в январе удалось выполнить только на треть.

Так, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2024 составили 43,28 млрд грн, или 34,6% от запланированных на этот период.

В том числе от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 32,03 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 19,3 млрд. грн. ($250 млн. и 235 млн. евро). При этом благодаря выпуску военных ОВГЗ привлечено 20,8 млрд. грн.

Из внешних источников в январе поступило лишь 11,25 млрд грн ($297 млн) ссуды МБРР под гарантию Японии.

Погашение долга

При этом платежи по погашению государственного долга за январь 2024 составили 17,5 млрд грн (94,6% плана), платежи по обслуживанию — 9,5 млрд грн (90,6% плана).

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