Минфин - Курсы валют Украины

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6 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за 6 февраля: международные резервы похудели, украинцы обновили рекорд по покупке валюты

Международные резервы в январе похудели почти на 5%

В Украине в течение января снизились международные резервы на 4,9% или на $2 млрд. По состоянию на 1 февраля они составили $38,5 млрд. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи.

Украинцы снова обновили рекорд по покупке валюты: в январе доллар максимально вырос за 16 месяцев

В январе на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1,9% до 38,56, это максимум за последние 16 месяцев. В целом, чистая покупка валюты в этом месяце достигла $1,103 млрд, что является рекордом за последние 11 лет.

Европарламент и Совет Е С согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 миллиардов евро

В понедельник, 5 февраля, Европарламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ в рамках ее пути вступления в ЕС. Общий бюджет фонда в Украине составит 50 млрд евро.

ЕС начнет выплаты Украине по программе на 50 млрд евро с марта — Урсула фон дер Ляен

Украина начнет получать выплаты в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility на 50 млрд . евро с марта этого года. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Привлечение миллиардов: Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвест-гарантиях для Украины

Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.

Ценные кадры: сколько зарабатывают топы Нацбанка, Привата

В начале каждого года финучреждения и их руководители подводят итоги работы. Публичные отчеты по зарплатам и вознаграждениям представляют руководители госбанков и члены их наблюдательных советов. «Минфин» собрал их и проанализировал эту информацию.

Источник: Минфин
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