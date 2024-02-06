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6 февраля 2024, 10:48 Читати українською

Привлечение миллиардов: Еврокомиссия и IFC заключили соглашение об инвест-гарантиях для Украины

Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно соглашению, ЕС предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до 90 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

Ожидается, что мобилизованные инвестиции частного сектора в рамках программы достигнут более 500 млн евро в различных секторах, включая основную инфраструктуру и производство товаров, содействие декарбонизации и сохранению средств к существованию.

Напомним

В 2022 году IFC запустила Программу экономической устойчивости (ERA) стоимостью $2 млрд для поддержки частного сектора Украины. С тех пор IFC предоставила финансирование на сумму свыше $650 млн и привлекла свыше $400 млн для поддержки технологического сектора, агробизнеса, важного экспорта и импорта, а также финансирования МСП.

Источник: Минфин
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