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6 февраля 2024, 11:35 Читати українською

Европарламент и Совет ЕС согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 миллиардов евро

В понедельник, 5 февраля, Европарламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ в рамках ее пути вступления в ЕС. Общий бюджет фонда в Украине составит 50 млрд. евро. Об этом сообщается на сайте Совета Е С.

В понедельник, 5 февраля, Европарламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ в рамках ее пути вступления в ЕС.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что Украинский фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единственный инструмент, который позволит оказывать широкую, предполагаемую и гибкую помощь для Украины на период 2024—2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, связанным с войной.

Три компонента программы

компонент I: правительство Украины подготовит украинский план в котором изложат свои намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в форме грантов и ссуд государству Украина будет предоставляться на основе выполнения Плана Украины, который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат;

компонент II: согласно Рамочной инвестиционной программе для Украины, ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и сочетания грантов и займов от государственных и частных учреждений. Гарантия от Украины будет покрывать риски ссуд, гарантий, инструментов рынка капитала и других форм финансирования, поддерживающих цели Механизма;

компонент III: помощь при вступлении в ЕС и другие меры поддержки, помогающие Украине согласовать законодательство ЕС и провести структурные реформы на пути к будущему членству в ЕС.

Финансирование

Общий бюджет фонда в размере 50 млрд евро будет распределен между 33 млрд евро кредитов и 17 млрд евро грантов.

Гранты будут мобилизованы с помощью нового специального инструмента, предложенного в контексте среднесрочного пересмотра многолетней финансовой программы (MFF). Ссуды будут гарантированы запасом собственных ресурсов, подобно текущему финансированию в рамках макрофинансовой помощи «Плюс» (MFA+).

Украина может запросить, в рамках Украинского плана, платеж предварительного финансирования в размере до 7% от суммы программы.

Значительная часть инвестиционной части Украинского плана и Рамочной инвестиционной программы в Украине будет предназначена для зеленых инвестиций, а часть Рамочной инвестиционной программы в Украине будет зарезервирована для малых и средних предприятий. План также будет направлен в поддержку национальных органов власти.

В тексте предусмотрено возможное переходное финансирование, чтобы обеспечить скорейшее поступление средств в Украину.

Будет определенная гибкость в управлении бюджетом, учитывая, что Украина является страной в состоянии войны.

Реформы в Украине

Предпосылкой поддержки Украины в рамках нового механизма будет то, что Украина продолжит поддерживать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, включая права лиц принадлежащих к меньшинствам.

Кроме того, регламент обеспечит надлежащее информирование и консультацию украинского парламента и организаций гражданского общества в Украине по разработке и реализации Украинского плана.

Следующие шаги

Предварительное соглашение должен быть одобрен Советом Е С и Европарламентом, прежде чем текст сможет пройти официальную процедуру принятия. После принятия соглашение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день. Постановление начнет действовать сразу после вступления в силу.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 февраля 2024 года лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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