Работа в Европе в 2024: какие правила трудоустройства

Эксперты Миграционной платформы EWL проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах — наиболее популярные направления как для сезонных работ, так и для пребывания беженцев.

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Статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 млн. граждан Украины по данным Евростата в январе.

Страны Евросоюза продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, предоставляющий им доступ к легальному трудоустройству.

Германия

Украинцы, приезжающие в Германию, оформляют разрешение на временное проживание Aufenthaltstitel на основании § 24 Закона о правовом статусе иностранцев. Трудоустроиться в стране можно после получения этого разрешения.

«Фактически сейчас это единственный способ для граждан Украины работать в Германии без знания языка и опыта», — комментирует директор департамента легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Хотя посольство Германии в Украине информирует на своем сайте о возможности оформить немецкие визы для граждан Украины в иностранных представительствах Германии, которые находятся в странах-соседях Украины, но практика показывает, что это не касается работников без квалификаций.

Румыния

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он на момент начала полномасштабной войны в Украине.

В отличие от многих стран Е С Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС или имеет визы или виды на жительство в других европейских странах.

Временная защита дает право украинским работать без дополнительных разрешений, а также право остаться на один год в стране с возможностью продления срока.

«Украинцы также могут трудоустроиться в Румынии на основе биометрического паспорта и работать три месяца без оформления статуса временной охраны. А дальше — подать документы на вид на жительство на основании наличия работы. Такими простыми правилами легализации Румыния стремится конкурировать за украинских работников с другими европейскими странами», — рассказывает Кузенко.

Польша

В Польше еще не было принято решение о продлении срока пребывания граждан Украины после 4 марта 2024 года. Процедура трудоустройства остается до этой даты. Граждане Украины, легально въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года и имеющие временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца.

Сейчас в Польше также могут легально находиться и работать украинцы, если последний день их легального пребывания в Польше приходится на период с 24 февраля 2024 независимо от того, имеют ли они PESEL UKR до 4 марта 2024 года.

Чехия

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. На него могут претендовать граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года и уехавшие из Украины после полномасштабного вторжения. В качестве подтверждения требуется штамп в паспорте о пересечении границы после 24 февраля 2022 года.

Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране.

Возможности трудоустройства по биометрическому паспорту у Чехии нет. «Чехия — единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более 2 недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея при этом активную биометрию», — утверждает Мария Кузенко.

Фактически, работать сейчас в Чехии могут украинцы, имеющие временную защиту в этой стране и те, кто впервые после полномасштабного вторжения из Украины приехали в ЕС и впервые получают временную защиту именно Чехии.

Литва

Статус временной защиты в Литве могут получить граждане Украины, впервые приехавшие в Литву в связи с началом военных действий на территории Украины (после 24 февраля 2022 года).

Важным нюансом является то, что такой статус может получить гражданин Украины, проживавший на момент полномасштабного вторжения в Украине и не имеющий статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС.

Но есть альтернативный вариант — получение вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Ее может получить украинец, который не находился в начале полномасштабной агрессии на родине, но не может вернуться домой.

При подаче документов гражданин Украины должен указать, почему не может вернуться на территорию своего государства. Важно при этом не иметь разрешений на проживание, виз и статус временной охраны в других странах ЕС.

Наличие статуса временной защиты или вида открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Нидерланды

Статус временной охраны в Нидерландах могут получить граждане Украины, которые покинули Украину после 26 ноября 2021 года и не имели на 22 февраля 2022 года открытых виз на вид на жительство.

Также украинцы, которые выехали перед 27 ноября 2021 года и все это время легально проживали в Нидерландах, которые могут подтвердить документально.

После получения BSN (идентификационный номер, как PESEL в Польше) и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND — Службы иммиграции и натурализации Нидерландов), украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.