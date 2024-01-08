Главное за понедельник: в Конгрессе США договорились о бюджете, Рожкова сделала ряд заявлений

Национальный банк прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

Рожкова выступила против финансовых репрессий для уклонистов

Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Курс доллара и евро «разогрели»: что будет с валютой дальше

Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины, и могут быть сюрпризы относительно курса. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Андрей Длигач: Развитые страны хорошо заработали на росте Польши, теперь пора зарабатывать с Украиной