Главное за понедельник: в Конгрессе США договорились о бюджете, Рожкова сделала ряд заявлений

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: в Конгрессе США договорились о бюджете, Рожкова сделала ряд заявлений

В Конгрессе США договорились о бюджете. Вопрос Украины будет следующим

Политические силы в американском Конгрессе пришли к соглашению о финансировании федерального правительства в 2024 году на $1,66 трлн. Об этом объявили лидеры большинства в Сенате и Палате представителей.

В Нацбанке рассказали, что будет с зарплатами украинцев в 2024 году

Национальный банк прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

Рожкова выступила против финансовых репрессий для уклонистов

Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Курс доллара и евро «разогрели»: что будет с валютой дальше

Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины, и могут быть сюрпризы относительно курса. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Андрей Длигач: Развитые страны хорошо заработали на росте Польши, теперь пора зарабатывать с Украиной

Большинство экспертов считают, что по окончании войны Украине представится шанс на стремительное экономическое развитие благодаря приходу крупных иностранных инвесторов. Однако готовы ли мы будем этим шансом воспользоваться, какие отрасли смогут привлечь наибольшее финансирование, и на руку ли сильная украинская экономика нашим западным партнерам — об этом и многом другом в интервью «Минфину» рассказал предприниматель, футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами