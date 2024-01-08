В Конгрессе США договорились о бюджете. Вопрос Украины будет следующим
Главное за понедельник: в Конгрессе США договорились о бюджете, Рожкова сделала ряд заявлений
Политические силы в американском Конгрессе пришли к соглашению о финансировании федерального правительства в 2024 году на $1,66 трлн. Об этом объявили лидеры большинства в Сенате и Палате представителей.
В Нацбанке рассказали, что будет с зарплатами украинцев в 2024 году
Национальный банк прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.
Рожкова выступила против финансовых репрессий для уклонистов
Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.
Курс доллара и евро «разогрели»: что будет с валютой дальше
Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины, и могут быть сюрпризы относительно курса. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».
Андрей Длигач: Развитые страны хорошо заработали на росте Польши, теперь пора зарабатывать с Украиной
Большинство экспертов считают, что по окончании войны Украине представится шанс на стремительное экономическое развитие благодаря приходу крупных иностранных инвесторов. Однако готовы ли мы будем этим шансом воспользоваться, какие отрасли смогут привлечь наибольшее финансирование, и на руку ли сильная украинская экономика нашим западным партнерам — об этом и многом другом в интервью «Минфину» рассказал предприниматель, футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач.
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