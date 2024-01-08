Рожкова выступила против финансовых репрессий для уклоняющихся

Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Мы — Украина», передает Лига.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Рожковой

«Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военные, те планы мобилизации — все это можно достичь цивилизованным способом», — отметила она.

По ее словам, человека можно отследить за номером телефона, и для этого «не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции».

«Я хочу верить, что до этого не дойдет», — добавила Рожкова.

В любом случае, сказала она, сейчас у государства нет возможности ограничивать финансовые операции уклоняющимся.

«На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев — по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны», — объяснила первая заместитель главы НБУ.

Напомним

В конце года правительство зарегистрировало законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди прочего в нем предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, в частности, ограничения на права на распоряжение средствами и ценностями.