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8 января 2024, 12:52 Читати українською

Рожкова выступила против финансовых репрессий для уклоняющихся

Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Мы — Украина», передает Лига.

Первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова не поддержала банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

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Позиция Рожковой

«Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военные, те планы мобилизации — все это можно достичь цивилизованным способом», — отметила она.

По ее словам, человека можно отследить за номером телефона, и для этого «не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции».

«Я хочу верить, что до этого не дойдет», — добавила Рожкова.

В любом случае, сказала она, сейчас у государства нет возможности ограничивать финансовые операции уклоняющимся.

«На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев — по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны», — объяснила первая заместитель главы НБУ.

Напомним

В конце года правительство зарегистрировало законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди прочего в нем предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, в частности, ограничения на права на распоряжение средствами и ценностями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 января 2024, 13:17
#
По ходу скоро черга буде за новими СІМками:)
+
0
BobKickass
BobKickass
8 января 2024, 13:27
#
Не варто, в чергах буде ТЦК :)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 января 2024, 13:49
#
Не буде.
+
0
Riojas
Riojas
8 января 2024, 13:53
#
В смысле скоро, я закупился, когда только начались разговоры про повестки в дии)
+
+40
Exba
Exba
8 января 2024, 13:47
#
Нашей банковской системе удалось избежать кризиса ликвидности после 24.02.2022, но с такими законотворческими инициативами есть риски, что народ ломанется в кэш
+
+40
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 января 2024, 13:47
#
Немає у законодавстві терміну «ухилянт».
+
0
Riojas
Riojas
8 января 2024, 13:57
#
Будет, в новом законе. Там вообще может быть необходимость актуализировать самостоятельно свои данные раз в 60 дней, и если не актуализировал — врубаются все эти меры.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 января 2024, 14:03
#
Не врубаются, меньше влажных фантазий
+
+26
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 января 2024, 13:49
#
Рожкова норм, але Пишний вже заявив, що в принципі він не проти любої владної забаганки.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
8 января 2024, 13:58
#
Дуже тепле містечко, не хочиться його втрачати. А то що там смішні людиська бугуртять — то вже їх проблеми!
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