В Конгрессе США договорились о бюджете. Вопрос Украины будет следующим

Политические силы в американском Конгрессе пришли к соглашению о финансировании федерального правительства в 2024 году на $1,66 трлн. Об этом объявили лидеры большинства в Сенате и Палате представителей, пишет Financial Times.

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Пока это только договоренность, за законопроект должны проголосовать обе палаты Конгресса.

Президент США Джо Байден похвалил Конгресс за договоренность о бюджете и призвал рассмотреть его запрос на помощь Украине и Израилю.

«Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою работу, прекратить угрожать шатдауном и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пора действовать», — говорится в заявлении Байдена.

4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Дмитрий Кулеба говорил, что «8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение» о деньгах для Украины.

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