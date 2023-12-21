Главное за четверг: Ставки по кредитам и депозитам, помощь от ЕС и куда инвестировать в 2024 году

НБУ продолжает цикл понижения ключевой ставки. Проанализируем, как очередное решение регулятора повлияет на депозитные заработки компаний и частных клиентов, а также как изменится для них стоимость кредитов.

Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам на уровне 1% в день

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9422, которым ограничиваются ставки по микрокредитам на уровне 1% в день.

Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Сегодня, 21 декабря, Украина получила 1,5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС. Таким образом, общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро.

Иван Компан: Украина должна отвыкать от западной помощи и куда инвестировать в 2024 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Иваном Компаном — экономистом, экспертом по инвестициям на международных рынках и учредителем First Kyiv Investment Club — о том, что Украине нужно будет делать, если внешнее финансирование бюджета страны не осуществится в запланированных объемах, куда сейчас инвестировать на западных рынках, и что будет делать ФРС и ЕЦБ?

«Киевстар» отменяет следующую плату за тариф для абонентов

Оператор мобильной связи Киевстар после восстановления от хакерской атаки решил отменить плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевстара».

Сэкономить на авто и купить паркоместо: как и сколько сейчас зарабатывают на автолюбителях

Внимание украинских инвесторов сегодня направлено на относительно недорогие активы с неплохим доходом, не требующие значительных усилий на управление и удержание. «Минфин» расскажет об одном из таких направлений инвестирования — паркоместа.