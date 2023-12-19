Главное за вторник: новые санкции против россии и рост заработной платы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил свой капитал на 4 миллиарда евро до 34 миллиардов евро. Это решение было принято для обеспечения дальнейших инвестиций в экономику Украины. Дополнительный капитал будет использован для поддержки устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как во время войны, так и в период восстановления.

В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики

В 2024 году, по прогнозам чиновников, средняя зарплата будет составлять 21 809 гривен (до уплаты налогов). В 2025 году — 25 732 грн и в 2026 — 30 260 грн.

ЕС утвердил 12 пакет экономических санкций против россии