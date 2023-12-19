ЕБРР увеличил капитал на 4 миллиарда евро для поддержки Украины
Главное за вторник: новые санкции против россии и рост заработной платы
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил свой капитал на 4 миллиарда евро до 34 миллиардов евро. Это решение было принято для обеспечения дальнейших инвестиций в экономику Украины. Дополнительный капитал будет использован для поддержки устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как во время войны, так и в период восстановления.
В правительстве прогнозируют рост зарплат и укрепление экономики
В 2024 году, по прогнозам чиновников, средняя зарплата будет составлять 21 809 гривен (до уплаты налогов). В 2025 году — 25 732 грн и в 2026 — 30 260 грн.
ЕС утвердил 12 пакет экономических санкций против россии
Совет ЕС окончательно утвердил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на продолжение войны против Украины.
Нацбанк окончательно отменил подтверждение валютных сделок через ВалКли
Национальный банк окончательно отказался от использования для межбанковских валютных торгов ВалКли (Valcli) — системы подтверждения сделок НБУ.
Не более 1% в день, запрет на займы игроманам и допкомиссии: как изменятся кредиты МФО
Украинцы все больше влезают в долги. После резкого спада в начале войны популярность «кредитов к зарплате» снова растет: с января по сентябрь 2023 года было оформлено 6 млн новых займов на общую сумму 29,1 млрд грн под заоблачные проценты. Чтобы защитить клиентов МФО, парламент принял специальный закон.
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