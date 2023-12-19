ЕС утвердил 12 пакет экономических санкций против россии

Совет ЕС окончательно утвердил двенадцатый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на продолжение войны против Украины. Об этом объявил верховный представитель по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, сообщается в пресс-релизе Евросовета.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые санкции против рф

В новом пакете санкций ЕС запрещает прямой или косвенный импорт, покупка или передача алмазов из россии. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из россии, алмазы, экспортируемые из россии, алмазы, следующие транзитом через россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. Запрет на импорт обработанных российских бриллиантов из третьих стран, включая ювелирные изделия, вступит в силу поэтапно с 1 марта по 1 сентября 2024 года. За это время должна заработать система отслеживания алмазов из россии.

Кроме того, новый санкционный пакет требует от экспортеров ЕС прописывать в соглашениях запрет реэкспорта в россию особо чувствительных товаров и технологий. Речь идет об оборудовании, которое используется в российских военных системах, найденных на поле боя в Украине или критических для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационных товаров и оружия.

особо чувствительных товаров и технологий. Речь идет об оборудовании, которое используется в российских военных системах, найденных на поле боя в Украине или критических для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационных товаров и оружия. Совет ЕС также включил в санкционные списки 29 новых субъектов , непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс россии в ее захватнической войне против Украины.

Евросоюз расширил список запрещенных для поставок в рф товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и моторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и части машин.

ЕС ввел дальнейшие ограничения на импорт товаров , которые приносят россии значительные доходы, такие как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга и трубы общей стоимостью 2,2 миллиарда евро в год.

Введен новый запрет на импорт сжиженного пропана (LPG) с 12-месячным переходным периодом.

ЕС также расширил запрет на поставку в рф программного обеспечения для промышленности, усилил контроль за переводами средств, осуществляемых организациями среди учредителей которых являются граждане россии, и усовершенствовал контроль за соблюдением ограничения максимальной цены на российскую нефть.

Исключение из ограничений на импорт

Совет ЕС решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт, касающиеся предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены, или одежду, которую носят путешественники или содержащаяся в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические номерные знаки для въезда в ЕС.

Кроме того, чтобы облегчить въезд в Союз граждан ЕС, проживающих в россии, страны-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что их не будут продавать, а использовать исключительно для личных нужд.