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19 декабря 2023, 12:17 Читати українською

ЕБРР увеличил капитал на 4 миллиарда евро для поддержки Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил свой капитал на 4 миллиарда евро до 34 миллиардов евро. Это решение было принято для обеспечения дальнейших инвестиций в экономику Украины. Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник 19 декабря.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил свой капитал на 4 миллиарда евро до 34 миллиардов евро.

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Дополнительный капитал будет использован для поддержки устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как во время войны, так и в период восстановления. Это поможет создать рабочие места, стимулировать экономическое развитие и укрепить экономику Украины.

Благодаря увеличению капитала, ЕБРР сможет продолжать ежегодные инвестиции в Украину в размере около 1,5 миллиарда евро в военное время. После начала реконструкции поддержка банка будет увеличена до 3 млрд евро ежегодно.

Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024, а выплаты начнутся с начала 2025 года.

Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после соответствующих решений в 1996 и 2010 годах. В мае этого года руководители банка признали, что поддержка Украины должна быть самым высоким приоритетом ЕБРР — сейчас и в будущем.

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Источник: Минфин
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