Нацбанк окончательно отменил подтверждение валютных сделок через ВалКли

Национальный банк окончательно отказался от использования для межбанковских валютных торгов ВалКли (Valcli) — системы подтверждения сделок НБУ . Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 161.

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Детали

Новым документом отменяется постановление НБУ № 10 от 2019 года («Об утверждении правил функционирования Системы подтверждения сделок на валютном рынке Украины») и вносятся коррективы в постановление № 26.

После окончательного сворачивания Valcli подтверждение межбанковских сделок будет происходить на торговых площадках Bloomberg и Refinitiv (бывший Reuters).

«Дополнительное подтверждение сделок через Valcli было для банков добавочной нагрузкой и вызывало вопросы по расчету подтверждаемых курсов. Но последние годы системой не пользовались и держали про запас, как говорится, на всякий случай. Теперь же регулятор решил окончательно официальной отменить это подтверждение операций на межбанке, что считаю положительным моментом — будет меньше бюрократии и больше времени на обслуживание бизнес-клиентов. Валютные сделки будут подтверждаться на Bloomberg или Refinitiv, смотря, где торгует тот или иной банк», — объяснил «Минфину» изменение финансовый аналитик Василий Невмержицкий.