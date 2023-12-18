Минфин - Курсы валют Украины

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18 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: прогноз курса валют, НБУ аннулировал лицензии компаний Фридмана и Богуслаева

Владельцы обменников пытаются поиграть с курсом: какие ценники они выставят 18−22 декабря

До конца 2023 года остается всего две недели, из которых действительно рабочих будет всего 5−6 дней. Чем ближе к завершению года, тем меньше у украинских компаний шансов закрыть своевременно все свои расчеты с иностранными контрагентами. Ведь большинство иностранцев уже не будут полноценно работать после 25−26 декабря.

Польша может заблокировать агроэкспорт Украины на 20 лет

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, что Киеву удастся стать полноправным членом ЕС.

Глава МВФ призвала как можно быстрее предоставить Украине десятки миллиардов долларов

Кристалина Георгиева призвала союзников Украины как можно быстрее оказать ей помощь в десятки миллиардов долларов, поскольку задержка финансирования может привести к дестабилизации в экономике нашей страны.

НБУ аннулировал все лицензии страховых компаний Фридмана и Богуслаева

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии восьми небанковским учреждениям. В частности, лицензии аннулированы страховым компаниям ЧАО «СК «Альфа-Страхование» и ОДО СК «Мотор-гарант».

Акции и облигации США отпраздновали прошедшую неделю вместе: почему в 2024 году их интересы разойдутся

Американский фондовый рынок закрыл ростом уже 7-ю неделю подряд — последовательность, которой не было уже несколько лет. Основным днем роста была среда, когда ФРС объявил итоги очередного заседания и обновил прогнозы. В этот день акции прибавили почти 1,5%, долгосрочные облигации — 2%.

Источник: Минфин
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