Польша может заблокировать агроэкспорт Украины на 20 лет

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, что Киеву удастся стать полноправным членом ЕС. Об этом пишет УНИАН.

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Что известно

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире радио RMF24, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от товаров нового соседа по Евросоюзу.

«Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС, тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет», — указал он.

По его словам, правительство должно определить, что украинские товары (как непереработанные, так и переработанные) «неликвидны» для рынка Польши.

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«Они не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС», — предложил Колодзейчак.

Комментируя вопрос о вступлении в Украину членства ЕС, чиновник уточнил, что некоторые процессы Варшаве затормозить «не под силу». Он считает, что путь Киева в блок будет длинным. Польше следует использовать это время для подготовки.

Согласно оценке замминистра, рынок украинских аграриев сосредоточен во власти 95 крупнейших агрохолдингов. Они контролируют половину земель Украины.

Блокировка границ

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

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Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков.

Сколько теряет Украина из-за блокады границ

Из-за блокады границы Украина недосчитывается миллиардов гривен. По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, таможня не выполнила план поступлений в бюджет на 19%, а это 9,3 млрд грн.

По оценкам народной депутат Юлии Клименко, блокирование границы может привести к снижению ВВП Украины на 1% в этом году. «Экспорт в октябре составил 5,2 млрд грн, а в ноябре он был 3,8 млрд грн. Разница, возможно, отчасти вызвана сезонными колебаниями. Но есть разные оценки, что эта забастовка нам обойдется в 1% ВВП», — рассказала она.

Общий объем экспорта автомобильным транспортом в ноябре снизился, по сравнению с октябрем, на 26%, то есть более четверти. Импорт обрушился примерно так же — на 23%.

Больше всего от конфликта на границе страдает бизнес. По оценкам Европейской бизнес ассоциации, компании из-за простоев тратят в среднем 1 млн грн в сутки. Причина в том, что существенно возрастают затраты на перевозку, а, как следствие, себестоимость бьющей по конкурентоспособности продукции.