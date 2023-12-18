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18 декабря 2023, 10:15 Читати українською

Польша может заблокировать агроэкспорт Украины на 20 лет

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, что Киеву удастся стать полноправным членом ЕС. Об этом пишет УНИАН.

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, что Киеву удастся стать полноправным членом ЕС.
Фото:comments.ua

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Что известно

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире радио RMF24, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от товаров нового соседа по Евросоюзу.

«Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС, тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет», — указал он.

По его словам, правительство должно определить, что украинские товары (как непереработанные, так и переработанные) «неликвидны» для рынка Польши.

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«Они не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС», — предложил Колодзейчак.

Комментируя вопрос о вступлении в Украину членства ЕС, чиновник уточнил, что некоторые процессы Варшаве затормозить «не под силу». Он считает, что путь Киева в блок будет длинным. Польше следует использовать это время для подготовки.

Согласно оценке замминистра, рынок украинских аграриев сосредоточен во власти 95 крупнейших агрохолдингов. Они контролируют половину земель Украины.

Блокировка границ

Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября и продлится до 1 февраля или до выполнения требований активистов. К полякам позже присоединились и словацкие перевозчики.

Читайте: Польша потребует отмены транспортного безвиза для Украины — премьер Моравецкий

Главное требование — отмена «транспортного безвиза» для украинских дальнобойщиков.

Сколько теряет Украина из-за блокады границ

Из-за блокады границы Украина недосчитывается миллиардов гривен. По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, таможня не выполнила план поступлений в бюджет на 19%, а это 9,3 млрд грн.

По оценкам народной депутат Юлии Клименко, блокирование границы может привести к снижению ВВП Украины на 1% в этом году. «Экспорт в октябре составил 5,2 млрд грн, а в ноябре он был 3,8 млрд грн. Разница, возможно, отчасти вызвана сезонными колебаниями. Но есть разные оценки, что эта забастовка нам обойдется в 1% ВВП», — рассказала она.

Общий объем экспорта автомобильным транспортом в ноябре снизился, по сравнению с октябрем, на 26%, то есть более четверти. Импорт обрушился примерно так же — на 23%.

Больше всего от конфликта на границе страдает бизнес. По оценкам Европейской бизнес ассоциации, компании из-за простоев тратят в среднем 1 млн грн в сутки. Причина в том, что существенно возрастают затраты на перевозку, а, как следствие, себестоимость бьющей по конкурентоспособности продукции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+45
Tido oss
Tido oss
18 декабря 2023, 10:29
#
Согласен нам некогда продавать нам нада тока воевать ! женщин теж мобилизировать
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 10:30
#
заступник міністра сільського господарства

вау

нам жога
+
0
stas12345
stas12345
18 декабря 2023, 10:43
#
Видимо им проще отдать Украину россии, а потом уже решать проблемы по мере их поступления
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
18 декабря 2023, 11:00
#
Такое ощущение, что в школе никто историю Украины не учил. Реальность такова, что у Украины никогда не было реальных союзников. Украину всегда рассматривали как инструмент или ресурс. Каким нужно быть идиотом, чтоб считать поляков своими союзниками? Они спят и видят как вернуть свои территории)
+
+26
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 11:09
#
Они спят и видят как вернуть свои территории)

Владимир Васильевич, перелогиньтесь
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 декабря 2023, 11:25
#
А что тебя удивляет?)
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 11:44
#
Мене? Дивує присутність Володимира Васильовича на українському сайті.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 декабря 2023, 12:21
#
Хто це?
+
+15
Андрей Татра
Андрей Татра
18 декабря 2023, 10:47
#
20 лет запрет на агросектор …ничего что это основной сектор экономики. Нужно конструктивно строить свое сотрудничество уже сейчас с более вменяемыми соседями например через порты Руминии (Констанца) порты Дуная (Галац,Тулча,Сулина) и меньше строить перевалку через порты польши (Гдиня и др.) Кто сейчас поймет важность обхода Польши тот выграет в будущем. Например Нибулон уже построил элеватор в Измаиле.
+
+26
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 10:50
#
У Чорному морі в нас і своїх портів вистачає, Румунія нам потрібна лише як воркераунд на випадок проблем в Одесі через дегенератів.

Польща це зовсім інший напрямок і нажаль там іншого шляху немає бо Беларусь є нашим ворогом і використати як альтернативу порти балтійських республік ми не зможемо.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 декабря 2023, 10:52
#
Украинцы должны дать полякам
асимметричный ответ, а это значит,
что надо мобилизовать все валютные
ресурсы и ещё больше импортировать
из Польши продуктов питания.
+
+11
mantis05
mantis05
18 декабря 2023, 11:08
#
При вступлении Украины в ЕС, надо на 100 лет запретить польские, венгерские и словацкие товары, все 100% перечней, мотивируя это условиями адаптации и интеграции.
+
0
dvded .
dvded .
18 декабря 2023, 11:15
#
А Россия не против ли импортировать нашу агропродукцию?
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