Глава МВФ призвала как можно быстрее предоставить Украине десятки миллиардов долларов

Кристалина Георгиева призвала союзников Украины как можно быстрее оказать ей помощь в десятки миллиардов долларов, поскольку задержка финансирования может привести к дестабилизации в экономике нашей страны. Об этом пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что сказала Георгиева

Глава Международного валютного фонда отметила, что Украине хватит денег еще на пару месяцев и если Запад не предоставит финансовую поддержку в ближайшем будущем, страна будет вынуждена вернуться к дестабилизирующей политике, например, к печати денег.

Георгиева подчеркнула, что украинская экономика вернулась к лучшим перспективам и нуждается в дальнейшей поддержке. Глава МВФ заявила, что Украина сделала все возможное, чтобы получить поддержку союзников.

Читайте также: В Раде рассказали о рисках задержки денег от Запада

«Они предприняли жесткие действия, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. МВФ выполнил свою роль, мы очень тесно сотрудничаем с Украиной. Нам нужно, чтобы партнеры Украины внесли свой вклад — как США, так и Европа. В конце концов я сохраняю оптимизм, они получат финансирование «, — добавила Георгиева.

Оценка ситуации

Как заявил высокопоставленный западный чиновник заявил изданию, Украина «обладает некоторой гибкостью» и «вероятно, сможет пережить январь и февраль» благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка, которые должны направить $2 млрд в следующем месяце, а также ссудам от отечественных банков.

Но после этого Киеву придется либо сократить расходы, либо, вероятнее всего, прибегнуть к монетарному финансированию со стороны центрального банка, что повлечет за собой риск гиперинфляционного всплеска и дестабилизации финансовой системы страны.

Как отмечает FT, согласно бюджету, принятому в прошлом месяце, Украине нужно $41 млрд в виде бюджетной поддержки от своих союзников в следующем году.