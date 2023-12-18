НБУ аннулировал все лицензии страховых компаний Фридмана и Богуслаева

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии восьми небанковским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кому аннулировали лицензии

В частности, лицензии аннулированы страховым компаниям ЧАО «СК «Альфа-Страхование» и ОДО СК «Мотор-гарант».

Бенефициаром «Альфа-Страхование» в госреестре через кипрскую ABH Ukraine Limited указан российский миллиардер Михаил Фридман.

СК «Мотор-гарант» принадлежит бывшему президенту «Мотор-Сичи» Вячеславу Богуслаеву (83,6%) и его сыну Александру (9,9%).

Кроме того, Нацбанк аннулировал лицензии лизинговых компаний ООО «Альфа-лизинг Украина» и ООО «Паритет Финанс».

Еще 5 декабря 2022 года Нацбанк временно приостановил действие лицензий, выданных этим компаниям из-за несоответствия деловой репутации владельцев требованиям законодательства. Однако эти учреждения не выполнили решение Национального банка и не устранили нарушение лицензионных условий.

Согласно последней представленной отчетности по состоянию на 30 сентября объем страховых премий «Альфа-Страхование» составил 3,99 млн грн, стоимость активов — 644,13 млн грн, страховые резервы — 21,05 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,13%.

СК «Мотор-гарант» на ту же дату имела 233 тыс. грн страховых премий, стоимость активов — 323,87 млн грн, страховые резервы — 20,87 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,001%.

Кроме того, Нацбанк аннулировал все имеющиеся лицензии ПО «Ломбард „Премиум“ Величко Александр Викторович и компания», ООО «Финансовая компания «Финактив», ООО «Финансовая компания «Арго» и ООО «Факторинговая компания «Фонд долговых обязательств». Компании также не устранили нарушение лицензионных условий.