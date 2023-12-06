Зеленский подписал закон о налогообложении сверхприбылей банков
Главное за среду: увеличение налогов для банков, снижение международных резервов
Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов. По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.
Сколько придется платить банкам:
- налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
- начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.
Международные резервы снизились до $38,8 миллиарда
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Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Верховная Рада приняла закон 9 ноября. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.
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НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы EFF МВФ — Пышный
Украина ожидает в декабре положительного решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере не менее $900 млн.
Вкладчики ищут лучшую доходность: топ-5 крупных банков с наибольшим оттоком клиентов
Следом за мелкими банками паузу в изменении депозитных ставок взяли и крупные финансовые учреждения. Под какой процент может разместить свободные средства частный клиент и откуда шли вкладчики в октябре — читайте в свежем обзоре «Минфина».
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