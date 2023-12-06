Главное за среду: увеличение налогов для банков, снижение международных резервов

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов. По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.

Сколько придется платить банкам:

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Международные резервы снизились до $38,8 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2023 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%.

Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Верховная Рада приняла закон 9 ноября. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Что будет с курсом в 2024 году — прогноз аналитиков Dragon Capital

В 2024 году гривна несколько ослабнет. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в этом году. Таким прогнозом поделилась главная экономистка инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы EFF МВФ — Пышный

Украина ожидает в декабре положительного решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере не менее $900 млн.

Вкладчики ищут лучшую доходность: топ-5 крупных банков с наибольшим оттоком клиентов