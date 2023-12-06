Минфин - Курсы валют Украины

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6 декабря 2023, 13:34 Читати українською

Что будет с курсом в 2024 году — прогноз аналитиков Dragon Capital

В 2024 году гривна несколько ослабнет. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в этом году. Таким прогнозом поделилась главная экономистка инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан, пишет NV.

В 2024 году гривна несколько ослабнет.
Фото:depositphotos

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Что будет с курсом

По словам Билана, внешняя поддержка приведет к наращиванию золотовалютных резервов Национального банка Украины( НБУ), что позволит ему и дальше ослаблять валютные ограничения, и позволять гривне двигаться в одну и другую сторону больше, чем это сейчас.

«Будет столь небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе, я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные — это 37,9 грн/$1 в среднем за год», — сказала Билан, отметив при этом, что условием положительной оценки является поступление международной пособия в запланированных размерах.

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«Мы ожидаем, что наши партнеры окажут $40 млрд международной прямой поддержки в бюджет», — заявила представительница Dragon Capital, отметив, что это позволит удержать ситуацию на валютном рынке под контролем.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.

CEO компании Dragon Capital прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн/$, на конец 2024 года — 39 грн/$.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+71
uxui
uxui
6 декабря 2023, 13:54
#
Только вверх. А если сегодня не наклянчат допомоги — то и вовсе к концу 23 года
+
+60
penetrator1963
penetrator1963
6 декабря 2023, 14:02
#
Помощь могут и выпросить. только это же будет сугубо военная помощь. в США она и останется. они со складов нам шлют устаревшую технику, а сами себе производят новую. а экономическую помощь не выделят. разве что будем какие-то кредиты привлекать в 2024. но это уже нужно будет отдавать.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 декабря 2023, 15:39
#
Penetrator1963

Если вас не устраивают устаревшие
стингеры, вы всегда можете наладить
производство более совершенного
оружия в Украине, да и болтология
на форуме Минфина — страшная
и убийственная сила.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
6 декабря 2023, 16:13
#
Вопрос не в устаревших стингерах, а курсе гривны. отсутствие экономической поддержки, даже при наличии военной, будет сказываться негативно на курсе. и я бы с удовольствием нашёл инвестиции под налаживание производства оружия и боеприпасов в стране, если бы это было законно. но у нас пока действует принцип «сам не гам и другому не дам».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 декабря 2023, 16:46
#
Penetrator1963
«Вопрос не в устаревших стингерах, а курсе гривны.»

Вот бы и писали о курсе гривны, но в ваших текстах не было
и намёка на упоминание о курсе гривны, а вот об устаревшей
технике был конкретный текст, цитирую:
«они со складов нам шлют устаревшую технику,
а сами себе производят новую»

Чтобы курс гривны был стабильным,
можете заняться экспортом товаров,
работ или услуг — тогда и появиться
дополнительный приток валюты в страну.

Проще всего стать экспортёром ит-услуг.
+
0
Kankakee
Kankakee
6 декабря 2023, 16:46
#
На цьому тижні був ювілей 25 років як Україна ліквідувала 44 важких бомбардувальника і більше 1000 ракет x 55 (дальністю 2500 км!) По підписаному з США договору роззброєння.
Скільки США нам зараз коли почалася війна і гинуть українці дали літаків? — 0, скільки нам дали таких ракет? — 0 🤬🤬🤬
Так що: перше будь ласка не треба тут розказувати що хтось там щось клянчить вони нам вже винні стільки що їм не розплатитися за своє життя💸.
А друге теза про те що треба виробляти своє, яке спочатку десятиліттями вибудовувалася ( і виробництво було у нас в Харкові таких ракет наприклад) а потім знищувалася намірено США — не витримує жодної критичної оцінки 🤐
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