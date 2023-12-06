В 2024 году гривна несколько ослабнет. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в этом году. Таким прогнозом поделилась главная экономистка инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан, пишет NV.
Что будет с курсом в 2024 году — прогноз аналитиков Dragon Capital
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Что будет с курсом
По словам Билана, внешняя поддержка приведет к наращиванию золотовалютных резервов Национального банка Украины( НБУ), что позволит ему и дальше ослаблять валютные ограничения, и позволять гривне двигаться в одну и другую сторону больше, чем это сейчас.
«Будет столь небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе, я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные — это 37,9 грн/$1 в среднем за год», — сказала Билан, отметив при этом, что условием положительной оценки является поступление международной пособия в запланированных размерах.
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«Мы ожидаем, что наши партнеры окажут $40 млрд международной прямой поддержки в бюджет», — заявила представительница Dragon Capital, отметив, что это позволит удержать ситуацию на валютном рынке под контролем.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.
CEO компании Dragon Capital прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн/$, на конец 2024 года — 39 грн/$.
Комментарии - 6
Если вас не устраивают устаревшие
стингеры, вы всегда можете наладить
производство более совершенного
оружия в Украине, да и болтология
на форуме Минфина — страшная
и убийственная сила.
«Вопрос не в устаревших стингерах, а курсе гривны.»
Вот бы и писали о курсе гривны, но в ваших текстах не было
и намёка на упоминание о курсе гривны, а вот об устаревшей
технике был конкретный текст, цитирую:
«они со складов нам шлют устаревшую технику,
а сами себе производят новую»
Чтобы курс гривны был стабильным,
можете заняться экспортом товаров,
работ или услуг — тогда и появиться
дополнительный приток валюты в страну.
Проще всего стать экспортёром ит-услуг.
Скільки США нам зараз коли почалася війна і гинуть українці дали літаків? — 0, скільки нам дали таких ракет? — 0 🤬🤬🤬
Так що: перше будь ласка не треба тут розказувати що хтось там щось клянчить вони нам вже винні стільки що їм не розплатитися за своє життя💸.
А друге теза про те що треба виробляти своє, яке спочатку десятиліттями вибудовувалася ( і виробництво було у нас в Харкові таких ракет наприклад) а потім знищувалася намірено США — не витримує жодної критичної оцінки 🤐