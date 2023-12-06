Что будет с курсом в 2024 году — прогноз аналитиков Dragon Capital

В 2024 году гривна несколько ослабнет. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в этом году. Таким прогнозом поделилась главная экономистка инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан, пишет NV.

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Что будет с курсом

По словам Билана, внешняя поддержка приведет к наращиванию золотовалютных резервов Национального банка Украины( НБУ), что позволит ему и дальше ослаблять валютные ограничения, и позволять гривне двигаться в одну и другую сторону больше, чем это сейчас.

«Будет столь небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе, я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные — это 37,9 грн/$1 в среднем за год», — сказала Билан, отметив при этом, что условием положительной оценки является поступление международной пособия в запланированных размерах.

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«Мы ожидаем, что наши партнеры окажут $40 млрд международной прямой поддержки в бюджет», — заявила представительница Dragon Capital, отметив, что это позволит удержать ситуацию на валютном рынке под контролем.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.

CEO компании Dragon Capital прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн/$, на конец 2024 года — 39 грн/$.