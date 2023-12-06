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6 декабря 2023, 14:00 Читати українською

НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы EFF МВФ — Пышный

Украина ожидает в декабре положительного решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделения третьего транша в размере минимум $900 млн. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина ожидает в декабре положительного решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделения третьего транша в размере минимум $900 млн.
Фото: slovoidilo.ua

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«Мы получили выводы на уровне персонала (МВФ), Национальный банк подписал меморандум (об экономической и финансовой политики) в новой редакции, как и правительство. Сейчас мы ожидаем решения совета директоров Международного валютного фонда», — сказал он на ежегодном форуме корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления в Киеве в среду.

Пышный подчеркнул, что позитивное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, так как общая рамка программы EFF объемом $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.

По его словам, Нацбанк по-прежнему ожидает получения в 2024 году $38 млрд внешней финансовой помощи.

В то же время глава НБУ отметил, что риск прерывания такой поддержки остается ключевым среди рисков, тем более, что плохой новостью является попадание в сложный этап политической турбулентности у партнеров по коалиции.

В календаре заседаний совета директоров МВФ, который на сегодня расписан до 15 декабря включительно, вопрос Украины пока отсутствует.

Напомним

«Минфин» писал, что 21 марта 2023 года Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму $15,6 млрд сроком в 4 года.

В ноябре представители власти Украины и сотрудники МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для второго пересмотра четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) объемом около $15,6 млрд.

Эта программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $122 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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