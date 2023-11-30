ИИ будет успешно конкурировать с людьми уже через 5 лет — глава Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на саммите The New York Times DealBook заявил, что искусственный интеллект будет «достаточно конкурентоспособным» с человеком уже через пять лет. Об этом сообщает CNBC.

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По словам Хуанга, если общий искусственный интеллект (AGI) определить как компьютер, который может выполнять тесты «достаточно конкурентоспособным» с человеческим интеллектом способом, то такую разработку «можно увидеть уже в течение следующих 5 лет».

В CNBC отметили, что бизнес Nvidia процветает благодаря резкому росту спроса на мощные графические процессоры (GPU), необходимые для обучения ИИ-моделей и большим нагрузкам в таких областях, как автомобилестроение, архитектура, электроника, инженерия и научные исследования, а также для ChatGPT от OpenAI.

Хуанг прогнозирует, что конкуренция в сфере ИИ приведет к появлению готовых инструментов ИИ, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями — от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарств.

Напомним

«Минфин» писал, что по итогам работы в третьем квартале доход Nvidia вырос на 206% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чистая прибыль в $9,24 млрд, или $3,71 на акцию, увеличилась с $680 млн или $0,27 на акцию.