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28 ноября 2023, 19:31 Читати українською

Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу

Перевозчики Словакии грозятся снова перекрыть движение грузовиков через границу с Украиной. Акция протеста запланирована на 1 декабря. Об этом сообщает союз перевозчиков UNAS в Facebook.

Перевозчики Словакии грозятся снова перекрыть движение грузовиков через границу с Украиной.

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Планы словацких перевозчиков

Активисты хотят перекрыть движение для украинских дальнобойщиков на пункте пропуска «Вишне-Немецкое — Ужгород». Окончательное решение о проведении акции будет принято после ответа Министерства транспорта, ожидаемого 30 ноября.

По словам организаторов протеста, 4 декабря в Брюсселе состоится встреча министров транспорта европейских стран, но словацкие перевозчики не возлагают больших надежд на прорыв.

Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.

Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.

К теме: Блокада границы: правительство Польши поддержало протест

Причины протестов

Протестующие считают, что украинским перевозчикам не приходится соблюдать такие же условия на общем рынке, это ненормально и искажает рынок.

Глава UNAS Станислав Скала считает, что принятое Европейской комиссией решение в связи с войной в Украине «было сделано без анализа влияния на транспортные рынки соседних стран».

Предыстория

Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Главная претензия перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Также среди требований — отмена обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

К теме: Забастовка польских перевозчиков: украинский бизнес теряет миллион гривен ежедневно

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+15
milon
milon
28 ноября 2023, 19:33
#
Интересно почему нас все ненавидят? Наверное слуги хорошо свою работу выполняют
+
0
Rubi0
Rubi0
28 ноября 2023, 20:20
#
Если с каждого утюга говорить что мы щит Европы и нам все должны за то что мы защищаем демократические ценности, то люди начинают в это верить и вести себя соответсвующе.
+
0
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 20:22
#
Если у Вас 12 см, а у соседа 17 см, то слуги тож виноваты что жена ушла к соседу. :)
То слуги заставили польских предпринимателей покупать дешевое укр.зерно, теперь вот слуги заставили всю Европу нанимать укр.перевозчиков т.к. они дешевле, какие же всемогущие эти слуги, могут всё и в любой стране-кроме как побороть местных порохоботов. :)
+
+30
mantis05
mantis05
28 ноября 2023, 20:43
#
Видение поляков: польские компании регистрируются в Украине, а финансы и доступ к ним держат не в Украине и данными не делятся, с их точки зрения- это ок.
Также, когда так делают украинские перевозчики- поляки бомбят сракой и говорят что это не ок. Также, есть общеевропейские договора о накладных и электронной уплате, которые обязаны исполнятся каждой страной в ЕС. Если украинские транспортники, вдруг, растаможились в Гкрмании, и не хотят чтобы их имели поляки, то это не проблема украинцев, а проблема поляков. Там Германия им переезд один уже закрыла и делает зеркально тоже самое, что делают они с Украиной. Лях пока не получит по голове крепко, за его быдланские выходки- не успокоится. Исторически так сложилось.
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку- часть украинских перевозчиков так и делает, а вот немецко-украинские- нет. Поэтому они как бы и хотят перекрывать дорогу, но они не такие богатые как Польша, чтобы в судах столько платить. В это же время, в судах ЕС пачками одобрялки влетают по застрахованным грузам, которые «испортились» в дороге.
Ну и напоследок: пока идут какие-то события, подсвинки-порохоботы просто визжат, без дела, просто визжат =)
+
0
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 20:50
#
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку.
Не ну так давайте и мы будем требовать чтоб польские производители яблок или химии регистрировались в Украине и платили тут налоги, и их работники подлежали мобилизации в ВСУ. Бред полный.
А как польские или словацкие перевозчики демпингуют немецких то что? Или этого они не замечают.
+
+15
mantis05
mantis05
28 ноября 2023, 22:30
#
Мы сейчас не говорим о логичности и равноценности. Мы говорим о е*анутых поляках) Там есть ребята из Konfederacja- которые в открытую кушают из рабсеянских рук, и дудка повёлся на их поддержку. Ну, как наштрафуют их- будет норм
+
0
milon
milon
28 ноября 2023, 21:30
#
Зачем ты этот велосипед выдумал? Они это делают потому что могут, и нет уважения к нам никакого. Плюс обида за непризнание вины Волынской резни, по-моему именно с этого момента ухудшилось отношение поляков. Не в том положении чтобы носом крутить, и они это показали
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0
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 21:51
#
Я прошу прощения, но какое отношение имеет «волынская резня» к словацким перевозчикам о которых идет речь в статье. Извините Вы либо бот, либо у Вас комплекс собственной неполноценности который Вы пытаетесь применить к всему обществу. Если в АТБ батончик Рошен стоит 20 грн, а рядом в Сильпо 30 грн и Вам надо 100 батончиков, то при всем уважении к Сильпо любой адекватный человек купит их в АТБ. Вы топите сейчас газом не потому что Вы уважаете путина, и даже не потому что в Украине «нет дров», просто Вам так удобней и остается куча времени писать на форумах свою чушь.
И если «зеленые» завтра поступят так как Вы тут рассказываете, а именно из за отсутствия уважения к рф, откажутся от их газа, Вы моментально забудите что писали сегодня, и первый взвоете о том какие они плохие.
+
0
milon
milon
28 ноября 2023, 22:15
#
А причем словаки если я о поляках говорю? Словаки присоединились к Польше, если бы Польша не блокировала, то и словаки сидели бы ровно
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0
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 23:01
#
Наверное потому что «Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон», а Венгрия тоже наверное из-за «волынская резни» послала нас с первых дней войны, и всё что делала 2 года это выбивала себе деньги шантажируя весь ЕС блокировкой помощи Украине.
А до «слуг из за которых нас возненавидила вся Европа», нам вообще никто ни цента ни 1 патрона не дал, просто тогда нас «любили и уважали» потому сказали-это ваши проблемы, мы озабочены и это всё.
+
+15
milon
milon
29 ноября 2023, 2:18
#
Неумение вести нормальную внешнюю политику наверное причина, не? Это обязанности министра обо всем договариваться и решать кризисные ситуации. У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире. Все соседи поголовно послали Украину
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0
matroskin
matroskin
29 ноября 2023, 13:44
#
Это «неумевшие» правительство договорилось всего лишь на каких то 100млрд$ помощи, на сколько договорилось предыдущие правительство «умевших»?
У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире
Ну почему у Вас, вроди как Северная Корея и Иран есть, только причем Вы вплели к вам Украину, это не более чем несбывшиеся мечты.
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0
Три літри
Три літри
29 ноября 2023, 9:33
#
А де ж ваше улюблене «заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу» ? 😂
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