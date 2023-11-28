Перевозчики Словакии грозятся снова перекрыть движение грузовиков через границу с Украиной. Акция протеста запланирована на 1 декабря. Об этом сообщает союз перевозчиков UNAS в Facebook.
Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу
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Планы словацких перевозчиков
Активисты хотят перекрыть движение для украинских дальнобойщиков на пункте пропуска «Вишне-Немецкое — Ужгород». Окончательное решение о проведении акции будет принято после ответа Министерства транспорта, ожидаемого 30 ноября.
По словам организаторов протеста, 4 декабря в Брюсселе состоится встреча министров транспорта европейских стран, но словацкие перевозчики не возлагают больших надежд на прорыв.
Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.
Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.
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Причины протестов
Протестующие считают, что украинским перевозчикам не приходится соблюдать такие же условия на общем рынке, это ненормально и искажает рынок.
Глава UNAS Станислав Скала считает, что принятое Европейской комиссией решение в связи с войной в Украине «было сделано без анализа влияния на транспортные рынки соседних стран».
Предыстория
Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.
Главная претензия перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.
Также среди требований — отмена обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.
Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».
Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
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Комментарии - 13
То слуги заставили польских предпринимателей покупать дешевое укр.зерно, теперь вот слуги заставили всю Европу нанимать укр.перевозчиков т.к. они дешевле, какие же всемогущие эти слуги, могут всё и в любой стране-кроме как побороть местных порохоботов. :)
Также, когда так делают украинские перевозчики- поляки бомбят сракой и говорят что это не ок. Также, есть общеевропейские договора о накладных и электронной уплате, которые обязаны исполнятся каждой страной в ЕС. Если украинские транспортники, вдруг, растаможились в Гкрмании, и не хотят чтобы их имели поляки, то это не проблема украинцев, а проблема поляков. Там Германия им переезд один уже закрыла и делает зеркально тоже самое, что делают они с Украиной. Лях пока не получит по голове крепко, за его быдланские выходки- не успокоится. Исторически так сложилось.
Словаки же, требуют перерегистрации транспортников на словацкую прописку- часть украинских перевозчиков так и делает, а вот немецко-украинские- нет. Поэтому они как бы и хотят перекрывать дорогу, но они не такие богатые как Польша, чтобы в судах столько платить. В это же время, в судах ЕС пачками одобрялки влетают по застрахованным грузам, которые «испортились» в дороге.
Ну и напоследок: пока идут какие-то события, подсвинки-порохоботы просто визжат, без дела, просто визжат =)
Не ну так давайте и мы будем требовать чтоб польские производители яблок или химии регистрировались в Украине и платили тут налоги, и их работники подлежали мобилизации в ВСУ. Бред полный.
А как польские или словацкие перевозчики демпингуют немецких то что? Или этого они не замечают.
И если «зеленые» завтра поступят так как Вы тут рассказываете, а именно из за отсутствия уважения к рф, откажутся от их газа, Вы моментально забудите что писали сегодня, и первый взвоете о том какие они плохие.
А до «слуг из за которых нас возненавидила вся Европа», нам вообще никто ни цента ни 1 патрона не дал, просто тогда нас «любили и уважали» потому сказали-это ваши проблемы, мы озабочены и это всё.
У нас же нет дружеских отношений ни с одной страной в мире
Ну почему у Вас, вроди как Северная Корея и Иран есть, только причем Вы вплели к вам Украину, это не более чем несбывшиеся мечты.