Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу

Перевозчики Словакии грозятся снова перекрыть движение грузовиков через границу с Украиной. Акция протеста запланирована на 1 декабря. Об этом сообщает союз перевозчиков UNAS в Facebook.

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Планы словацких перевозчиков

Активисты хотят перекрыть движение для украинских дальнобойщиков на пункте пропуска «Вишне-Немецкое — Ужгород». Окончательное решение о проведении акции будет принято после ответа Министерства транспорта, ожидаемого 30 ноября.

По словам организаторов протеста, 4 декабря в Брюсселе состоится встреча министров транспорта европейских стран, но словацкие перевозчики не возлагают больших надежд на прорыв.

Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики уже блокировали границу. Их акция закончилась к утру следующего дня.

Таким образом, словаки присоединяются к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной с 6 ноября.

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Причины протестов

Протестующие считают, что украинским перевозчикам не приходится соблюдать такие же условия на общем рынке, это ненормально и искажает рынок.

Глава UNAS Станислав Скала считает, что принятое Европейской комиссией решение в связи с войной в Украине «было сделано без анализа влияния на транспортные рынки соседних стран».

Предыстория

Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Главная претензия перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Также среди требований — отмена обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

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