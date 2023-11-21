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21 ноября 2023, 19:48 Читати українською

Словацкие перевозчики блокируют движение грузовиков на украинской границе

Словацкие перевозчики, 21 ноября, заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Активисты не позволяют пересекать границу грузовым автомобилям. Движению автобусов и легковых автомобилей они не мешают. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Словацкие перевозчики, 21 ноября, заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

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Словаки перекрыли движение через пункт пропуска Вишне Немецкое, смежный с украинским пунктом пропуска Ужгород. Акция протеста началась в 13:30.

Таким образом, словаки присоединились к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной.

В ГНСУ отметили, что блокирование границы проводит Союз перевозчиков Словакии.

По теме: Заблокированные границы: польские перевозчики не пускают в Украину бензовозы и гуманитарную помощь

На момент написания материала перед пунктом пропуска в направлении Украины собралось более 300 грузовиков.

Словацкие перевозчики уже не впервые прибегли к перекрытию движения. 16 ноября они провели предупредительную акцию, которая длилась один час. Теперь же сроки блокировки дороги неизвестны.

Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Первыми блокировать границу начали поляки. 6 ноября перевозчики перекрыли движение грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Протесты польских перевозчиков продолжаются. По словам организаторов, перекрытие движения будет продолжаться до 3 января 2024 года.

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

  • усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
  • запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
  • доступ к украинской системе «Шлях»;
  • выделение полосы для пустых автомобилей;
  • идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
financialGenius
financialGenius
21 ноября 2023, 19:57
#
То проблемы с зерном были то перевозчики им не угодили … Ох эти «помощники» поляки которые только и думают часть западной Украины отхватить … специально это делают что бы мы слабее становились и забрать «свои законные» территории … Нож в спину …
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+45
Три літри
Три літри
21 ноября 2023, 21:19
#
Що москалі роблять на українському форумі? Розповідають старі байки про те як вони збирались віддати Західну Україну Польщі щоб посадити царя Януковича на тій території яку захоплять самі.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 ноября 2023, 21:45
#
Він різко в травні 2022 року став фінансовим гуру… з політичним ухилом.
+
0
financialGenius
financialGenius
22 ноября 2023, 0:43
#
Вот это ты меня конечно обозначил … может поведаешь нам почему-то зерно то блокируют проезд нам ??? Считаешь что это можно назвать помощью ??? С поляками впринципе имел дело или так — видел по зомбоящику сказки как они хорошо относятся к украинцам … поживи гдето в небольшом городе в Польше , хотя и в Варшаве были разного рода драки которые поляки начинали да и поножовщина на Висле .
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+15
matroskin
matroskin
21 ноября 2023, 23:13
#
Ці поляки дуже хитрозроблені, як самі їдуть на заробітки в Німеччину то то норма, а як хтось -то то конкуренція і закони ЄС їм не писані. То не купуйте українське зерно і не замовляйте укр.фури, але навіщо перекривати дороги, вони везуть товари по іноземним контрактам з усієї Європи, при чому роблять це абсолютно законно в рамках угоди з ЄС, членом якого є і Польша.
заборони на реєстрацію компаній у Польщі,
Взагалі абсурд, наче ті перевізники самі себе реєструють, а не польські держ.органи, йдіть під свій сейм і там блокуйте своїх депутатів.
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