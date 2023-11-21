Словацкие перевозчики блокируют движение грузовиков на украинской границе

Словацкие перевозчики, 21 ноября, заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Активисты не позволяют пересекать границу грузовым автомобилям. Движению автобусов и легковых автомобилей они не мешают. Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Словаки перекрыли движение через пункт пропуска Вишне Немецкое, смежный с украинским пунктом пропуска Ужгород. Акция протеста началась в 13:30.

Таким образом, словаки присоединились к полякам, которые также блокируют пропускные пункты на границе с Украиной.

В ГНСУ отметили, что блокирование границы проводит Союз перевозчиков Словакии.

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На момент написания материала перед пунктом пропуска в направлении Украины собралось более 300 грузовиков.

Словацкие перевозчики уже не впервые прибегли к перекрытию движения. 16 ноября они провели предупредительную акцию, которая длилась один час. Теперь же сроки блокировки дороги неизвестны.

Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Первыми блокировать границу начали поляки. 6 ноября перевозчики перекрыли движение грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Протесты польских перевозчиков продолжаются. По словам организаторов, перекрытие движения будет продолжаться до 3 января 2024 года.

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;

запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;

доступ к украинской системе «Шлях»;

выделение полосы для пустых автомобилей;

идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.