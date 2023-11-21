Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по разблокированию украинско-польской границы, где митингуют польские перевозчики. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка, пишет Reuters.
Страйк на польской границе: Украина проведет новые переговоры
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По мнению чиновника, забастовки могут повлиять на энергетическую безопасность Украины в условиях постоянных атак россии. По словам Качки, протесты польских перевозчиков больше всего наносят ущерб сельскому хозяйству, в меньшей степени они влияют на бензин и дизельное топливо. Он также утверждает, что из-за блокирования границы пострадал не только импорт из Польши, но и из стран Балтии.
Почему бастуют поляки
Поляки требуют возвращения разрешительной системы пересечения украинскими перевозчиками границы, усиления транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»; запрета на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза; доступ к украинской системе «Шлях»; выделение полосы для пустых автомобилей; а также идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «эЧерга».
Акция протеста может продлиться до 3 января 2024 года, впрочем, перевозчики «готовы быстрее снять блокаду», если требования будут выполнены.
К теме: Заблокированные границы: польские перевозчики не пускают в Украину бензовозы и гуманитарную помощь
Напомним, что акции протеста начались 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин».
Позиция Украины
- Замминистра экономики Тарас Качка подчеркнул, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила для улучшения работы как украинских, так и польских дальнобойщиков.
- Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврата к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Читайте также: Украина в этом году вывозила 61% грузов через Польшу
Комментарии - 1