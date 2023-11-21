Страйк на польской границе: Украина проведет новые переговоры

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по разблокированию украинско-польской границы, где митингуют польские перевозчики. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка, пишет Reuters.

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По мнению чиновника, забастовки могут повлиять на энергетическую безопасность Украины в условиях постоянных атак россии. По словам Качки, протесты польских перевозчиков больше всего наносят ущерб сельскому хозяйству, в меньшей степени они влияют на бензин и дизельное топливо. Он также утверждает, что из-за блокирования границы пострадал не только импорт из Польши, но и из стран Балтии.

Почему бастуют поляки

Поляки требуют возвращения разрешительной системы пересечения украинскими перевозчиками границы, усиления транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»; запрета на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза; доступ к украинской системе «Шлях»; выделение полосы для пустых автомобилей; а также идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «эЧерга».

Акция протеста может продлиться до 3 января 2024 года, впрочем, перевозчики «готовы быстрее снять блокаду», если требования будут выполнены.

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Напомним, что акции протеста начались 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин».

Позиция Украины

Замминистра экономики Тарас Качка подчеркнул, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила для улучшения работы как украинских, так и польских дальнобойщиков.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврата к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

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