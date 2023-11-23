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23 ноября 2023, 14:16 Читати українською

Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В пункте пропуска «Шегини» затруднено движение грузового транспорта из-за блокировки движения на территории Польши. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УП.

В пункте пропуска «Шегини» затруднено движение грузового транспорта из-за блокировки движения на территории Польши.
Фото: biz.censor.net

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Блокировка границы

«По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня около 10:30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска „Медика“ (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска „Шегини“, началось блокирование движения грузовых транспортных средств», — отметил он в комментарии изданию.

В связи с этим, по его словам, усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Как пояснил Демченко, таким образом в настоящее время заблокированы для проезда грузовиков все 4 пункта пропуска на границе с Польшей, через которые осуществляется пропуск грузовиков весом более 7,5 тонны.

На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Читайте: Поляки планируют блокировать самый большой пропускной пункт на границе до февраля

Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

  • усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
  • запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
  • доступ к украинской системе «Шлях»;
  • выделение полосы для пустых автомобилей;
  • идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Читайте: Украинско-словацкая граница разблокирована — таможенники

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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23 ноября 2023, 15:11
#
Жостко (
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+14
JWT
JWT
23 ноября 2023, 15:54
#
Щось не видно мітингів українців в Польщі, нажаль.
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0
Tido oss
Tido oss
23 ноября 2023, 17:44
#
Ти чо мелеш их сразу департируют дамой, а тут мобилизацыя) нах оно нада
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0
Lolik1837
Lolik1837
23 ноября 2023, 17:36
#
Тот тоненький ручеек , через который украинские производители и аграрии могли сбывать свою продукцию и тот перекрыли.
Так и основное количество товаров , которые нужны Украине то же , в основном, автотранспортом через польскую границу шло
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