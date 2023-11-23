Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В пункте пропуска «Шегини» затруднено движение грузового транспорта из-за блокировки движения на территории Польши. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УП.

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Блокировка границы

«По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня около 10:30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска „Медика“ (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска „Шегини“, началось блокирование движения грузовых транспортных средств», — отметил он в комментарии изданию.

В связи с этим, по его словам, усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Как пояснил Демченко, таким образом в настоящее время заблокированы для проезда грузовиков все 4 пункта пропуска на границе с Польшей, через которые осуществляется пропуск грузовиков весом более 7,5 тонны.

На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.