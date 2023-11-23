В пункте пропуска «Шегини» затруднено движение грузового транспорта из-за блокировки движения на территории Польши. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УП.
Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
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Блокировка границы
«По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня около 10:30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска „Медика“ (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска „Шегини“, началось блокирование движения грузовых транспортных средств», — отметил он в комментарии изданию.
В связи с этим, по его словам, усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
Как пояснил Демченко, таким образом в настоящее время заблокированы для проезда грузовиков все 4 пункта пропуска на границе с Польшей, через которые осуществляется пропуск грузовиков весом более 7,5 тонны.
На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков.
В то же время, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.
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Почему поляки и словаки блокируют движение через границу
Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:
- усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
- запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
- доступ к украинской системе «Шлях»;
- выделение полосы для пустых автомобилей;
- идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».
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Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
Комментарии - 4
Так и основное количество товаров , которые нужны Украине то же , в основном, автотранспортом через польскую границу шло