Блокада границы: правительство Польши поддержало протест

Польское правительство впервые прокомментировало ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной, где польские перевозчики организовали акцию протеста с перекрытием движения для украинских коллег. Об этом сообщает сайт Республики Польша.

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Позиция польского правительства

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих, в частности речь идет об отмене обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.

По словам Адамчика, это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза. Министр пояснил, что, по мнению протестующих, эта система «позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам».

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Впрочем, это только одно из требований протестующих. Главная претензия польских перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Адамчик обратился к Европейскому комиссару по транспорту с просьбой о возобновлении необходимости получения разрешений для украинских транспортных фирм.

Польский чиновник рассчитывает, что это станет одной из главных тем для обсуждения во время заседания Совета Е С по транспорту 4 декабря 2023 года в Брюсселе.

Предыстория

Акция протеста началась 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

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