Польское правительство впервые прокомментировало ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной, где польские перевозчики организовали акцию протеста с перекрытием движения для украинских коллег. Об этом сообщает сайт Республики Польша.
Блокада границы: правительство Польши поддержало протест
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Позиция польского правительства
Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих, в частности речь идет об отмене обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.
По словам Адамчика, это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза. Министр пояснил, что, по мнению протестующих, эта система «позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам».
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Впрочем, это только одно из требований протестующих. Главная претензия польских перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.
Адамчик обратился к Европейскому комиссару по транспорту с просьбой о возобновлении необходимости получения разрешений для украинских транспортных фирм.
Польский чиновник рассчитывает, что это станет одной из главных тем для обсуждения во время заседания
Предыстория
Акция протеста началась 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.
Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».
Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
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Комментарии - 12
Они заговорили только после того, как немцы начали на своей границе польские фуры останавливать (очередь на 50 км растянулась).
А до этого им было пофиг, что воюющая страна ничего не может ни ввезти, ни вывезти и что 10 000 водителей больше 20 дней живут в машинах без туалета, душа, нормального питания и тд
Это все что нужно знать о их идейности.
По моему разницы нет.
У нас за границу не выпускает власть и военное положение введено ВР.
А в Польше, наоборот есть закон о безпрепятственном передвижении, но десяток самозванцев в масках перекрыли дорогу и стригут бабки.
Это типа у нас десяток человек в масках заблокируют трассу Киев-Чоп и будут сшибать деньги с водителей.
От і блокують, вимагаючи, фактично, заборонити доступ українських перевізників на ринок ЄС, але, одночасно, зняти всі обмеження для польських перевізників в Україні.
А уряди Польщі та ЄС, вже майже місяць сидять, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Бо чудово розуміють, що в рівних умовах наші перевізники дуже швидко відкусять великий шматок перевезнь, але при цьому не готові це публічно визнати.