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28 ноября 2023, 11:55 Читати українською

Блокада границы: правительство Польши поддержало протест

Польское правительство впервые прокомментировало ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной, где польские перевозчики организовали акцию протеста с перекрытием движения для украинских коллег. Об этом сообщает сайт Республики Польша.

Польское правительство впервые прокомментировало ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной, где польские перевозчики организовали акцию протеста с перекрытием движения для украинских коллег.
Фото: Getty images

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Позиция польского правительства

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих, в частности речь идет об отмене обязательной регистрации в системе «єЧерга» транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.

По словам Адамчика, это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза. Министр пояснил, что, по мнению протестующих, эта система «позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам».

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Впрочем, это только одно из требований протестующих. Главная претензия польских перевозчиков касается возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, отмененных согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Адамчик обратился к Европейскому комиссару по транспорту с просьбой о возобновлении необходимости получения разрешений для украинских транспортных фирм.

Польский чиновник рассчитывает, что это станет одной из главных тем для обсуждения во время заседания Совета Е С по транспорту 4 декабря 2023 года в Брюсселе.

Предыстория

Акция протеста началась 6 ноября. Польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава Русская», «Дорогуск — Ягодин». Впоследствии активисты перекрыли движение и на четвертом пункте пропуска «Медика-Шегини». По словам организаторов, протесты продлятся до 1 февраля или до выполнения требований.

Кроме вышеперечисленного, перевозчики хотят ужесточения транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта», запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами Евросоюза, доступ к украинской системе «Шлях».

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

К теме: Забастовка польских перевозчиков: украинский бизнес теряет миллион гривен ежедневно

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+40
Кино Индустрия
Кино Индустрия
28 ноября 2023, 12:30
#
Я так понмаю, это невменяемое существо Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, он министр старой правительства?! Там вроде сейчас формируют новое правительство, и старое тупо забило на эту проблему, все равно скоро уходить, не наши проблемы…
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
28 ноября 2023, 13:32
#
Так и есть. Старое правительство дистанцировалось от проблемы.
Они заговорили только после того, как немцы начали на своей границе польские фуры останавливать (очередь на 50 км растянулась).
А до этого им было пофиг, что воюющая страна ничего не может ни ввезти, ни вывезти и что 10 000 водителей больше 20 дней живут в машинах без туалета, душа, нормального питания и тд
+
0
financialGenius
financialGenius
28 ноября 2023, 15:12
#
Кстати очень интересный факт говорите , но я в немецких новостях не встречал этого . Поделитесь источником . Вообще было бы супер что бы полякам ихним же методом Германия ответила так как они одна из стран ес и не Польша принимала решение, а все ЕС.
+
+103
Игорь УА
Игорь УА
28 ноября 2023, 12:49
#
На сегодня взятка для этих протестувальныкив, что бы пропустить украинскую фуру — 1000 евро.
Это все что нужно знать о их идейности.
+
+10
djjack
djjack
28 ноября 2023, 13:08
#
Впрочем, ничего нового.
+
+14
Strain
Strain
28 ноября 2023, 13:24
#
А эта идейность как-то расходится с нашей, украинской. Брать взятки что бы выпустить военнообязанного за границу.
По моему разницы нет.
+
+60
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 13:35
#
Разница есть она большая и более чем очевидная.
У нас за границу не выпускает власть и военное положение введено ВР.
А в Польше, наоборот есть закон о безпрепятственном передвижении, но десяток самозванцев в масках перекрыли дорогу и стригут бабки.
Это типа у нас десяток человек в масках заблокируют трассу Киев-Чоп и будут сшибать деньги с водителей.
+
0
Strain
Strain
28 ноября 2023, 15:09
#
У нас за границу не выпускает член медкомиссии который хромого инвалида делает годным требуя откат.
+
+59
matroskin
matroskin
28 ноября 2023, 13:30
#
Ситуація більш ніж абсурдна, Польша яка є членом ЄС, не блокує виконання рішень ЄС і звинувачує в цьому українських перевізників. Дивний той ЄС. З кожним днем переконуюсь що НАТО це фікція, тут по елементарним питанням постійно все на грані розвалу, а щоб довелося відправляти тисячі своїх людей на війну в іншу країну…та таке б почалося. :)
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
28 ноября 2023, 15:19
#
Це називається демократія, кожна країна тягне одіяло на себе. Як альтернатива маємо московію — як цар-батюшка скаже так і буде.
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0
efess
efess
28 ноября 2023, 15:07
#
Вот така вона,дружба:)))
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0
neverice
neverice
28 ноября 2023, 15:15
#
Що далі, то все більше стає очевидно, що в Польщі банально не готові конкурувати з українським сервісом. Який зазвичай значно краще та дешевше.
От і блокують, вимагаючи, фактично, заборонити доступ українських перевізників на ринок ЄС, але, одночасно, зняти всі обмеження для польських перевізників в Україні.
А уряди Польщі та ЄС, вже майже місяць сидять, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Бо чудово розуміють, що в рівних умовах наші перевізники дуже швидко відкусять великий шматок перевезнь, але при цьому не готові це публічно визнати.
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