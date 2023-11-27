Минцифры и ЛУН запустили карту интернет-провайдеров, готовых к блэкаутам

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Для кого доступна карта

Сейчас карта доступна жителям Киева. В планах масштабировать ее на другие крупные города Украины. Чтобы каждый мог оставаться онлайн до 72 часов, даже в условиях отключений электричества.

На карте доступен удобный функционал. Вы сможете: