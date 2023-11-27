Министерство цифровой трансформации создало карту, позволяющую проверить готовность интернет-провайдеров к возможным длительным отключениям электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минцифры и ЛУН запустили карту интернет-провайдеров, готовых к блэкаутам
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Для кого доступна карта
Сейчас карта доступна жителям Киева. В планах масштабировать ее на другие крупные города Украины. Чтобы каждый мог оставаться онлайн до 72 часов, даже в условиях отключений электричества.
На карте доступен удобный функционал. Вы сможете:
- проверить готовность вашего провайдера к отключениям электричества;
- найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;
- узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;
- обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию.
Источник: Минфин
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