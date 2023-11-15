Где самый дешевый интернет в мире — исследование

Аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и дорогим доступом в интернет.

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В исследовании принимались во внимание предложения безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг, таких как телевидение или мобильный интернет.

100 Мбит/с — самая популярная скорость в мире

По последним данным Speedtest.net, средняя скорость интернета в мире составляет 85 Мбит/с. При этом для просмотра видео в качестве 4K UHD на самых популярных стриминговых сервисах достаточно подключения со скоростью от 15 Мбит/с до 50 Мбит/с.

Где Украина

Согласно собранным Picodi Украина данным, самым популярным среди доступных интернет-подключений является 100 Мбит/с. Среди 85 провайдеров 74 имеют такую скорость в своем ценнике. Интересно, что в таких странах как Испания, Китай, Сингапур и Франция такой медленный интернет уже не предлагают.

За комфортные 100 Мбит/с больше всего платят жители Норвегии (в среднем 79,4$ в месяц), Исландии (62,1$/мес.) и Австралии (61,8$/мес.). Самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в россии (5,6$/мес.), Украине (6,1$/мес.) и Румынии (6,4$/мес.).

Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров эта скорость самая популярная, как и в среднем в мире.