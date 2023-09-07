Главное за четверг: Укрстройинвестбанк — неплатежеспособный, рейтинг устойчивости банков и помощь США

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за второй квартал текущего года. Редакция определила, каким банкам больше всего доверяют клиенты и эксперты, и кто на втором году войны демонстрирует лучшие финансовые показатели.

НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение № 310-рш/БТ об отнесении Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных.

Завладение 9,2 миллиарда Приватбанка: НАБУ сообщило о подозрении Коломойскому

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему конечному бенефициарному владельцу Приватбанка — олигарху Игорю Коломойскому — и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Когда Украина откажется от гривны и перейдет на евро. Заседание НБУ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: стоит ли Украине отказываться от гривны и переходить на евро? Исторический опыт перехода на евро присоединившихся к ЕС стран. Чехия и Польша не стали торопиться с переходом на евро. Риски для гривны. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 7 по 13 сентября. Заседание НБУ — отпустят ли курс.

Доходность депозитов: почему вклады в гривне будут дешеветь, а валютные будут дорожать

14 сентября НБУ может объявить об очередном понижении ключевой ставки, что заставит банкиров активнее пересматривать депозитные предложения. Какие еще факторы будут влиять на уровень доходности вкладов и какая стратегия поможет максимально заработать, расскажет «Минфин».

США выделили Украине новый пакет пособия на $1 миллиард. Куда пойдут деньги

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет помощи, стоимость которого составляет более $1 млрд. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве.

Лучший отзыв августа: как А-Банк наказал своего клиента, сообщившего об ошибочном зачислении денег на свою карту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в августе. Им стал пользователь под ником financict, который рассказал, сколько можно потерять, если на твою банковскую карту случайно поступит перевод от неизвестного лица. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.