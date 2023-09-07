Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

Компания Google снова разрешила украинским предпринимателям регистрировать бизнес в Google Maps и использовать Google Business. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.

Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

«Команда Минцифры работала совместно с Google, что дало возможность снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и т. д. Украинский бизнес имеет действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов», — подчеркнул Федоров.

Глава министерства отметил, что такое решение Google поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства.

В Минцифре добавили, что Google применит специальный контроль спама, чтобы площадку использовали по назначению. Пока сервисы не будут доступны на временно оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются активные боевые действия.