Компания Google снова разрешила украинским предпринимателям регистрировать бизнес в Google Maps и использовать Google Business. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах
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В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.
Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
«Команда Минцифры работала совместно с Google, что дало возможность снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии
Глава министерства отметил, что такое решение Google поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства.
В Минцифре добавили, что Google применит специальный контроль спама, чтобы площадку использовали по назначению. Пока сервисы не будут доступны на временно оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются активные боевые действия.
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