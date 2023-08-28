После национализации Сенс Банка уровень остатков на счетах юридических лиц в финучреждении вырос более чем на 5 млрд грн — до более 25 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Счета юрлиц в Сенс Банке значительно выросли после национализации банка
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что банк уже давно сотрудничает с крупнейшими предприятиями страны, а именно: Укрзализныцей, Энергоатомом, Нафтогазом
Сенс Банк уполномочен на выплату пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений.
Также банк участвует в текущих государственных программах и намерен присоединиться к участию в реализации новых инициатив правительства, направленных на поддержку и восстановление экономики Украины.
Читайте также: Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку
Сенс Банк — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 128 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
Напомним
22 июля 2023 года Сенс Банк официально стал государственным .
21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.
Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.
20 июля правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.
Комментарии