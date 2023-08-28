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28 августа 2023, 18:05 Читати українською

Счета юрлиц в Сенс Банке значительно выросли после национализации банка

После национализации Сенс Банка уровень остатков на счетах юридических лиц в финучреждении вырос более чем на 5 млрд грн — до более 25 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

После национализации Сенс Банка уровень остатков на счетах юридических лиц в финучреждении вырос более чем на 5 млрд грн — до более 25 млрд грн.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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«Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк уже давно сотрудничает с крупнейшими предприятиями страны, а именно: Укрзализныцей, Энергоатомом, Нафтогазом и т. д. После национализации к этому перечню добавляются новые имена, среди которых и Укрнафта.

Сенс Банк уполномочен на выплату пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений.

Также банк участвует в текущих государственных программах и намерен присоединиться к участию в реализации новых инициатив правительства, направленных на поддержку и восстановление экономики Украины.

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Сенс Банк — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 128 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.

Напомним

22 июля 2023 года Сенс Банк официально стал государственным .

21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

20 июля правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

Источник: Минфин
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