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10 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Комиссии владельцев военных облигаций, цены на золото и стейблкоин PayPal

PayPal запустила свой стейблкоин: как им воспользоваться клиентам платежной системы

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6529 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно применения санкций.

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В monobank попытались разъяснить порядок начисления из частных инвесторов комиссий при покупке/продаже в его мобильном приложении военных облигаций правительства.

Фурса: Перспективы рынка ОВГЗ и экономики Украины Прогноз по ВВП, курсу, инфляции и безработице (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорил с Сергеем Фурсой, заместителем директора Драгон Кэпитал, о: перспективах рынка ОВГЗ, будет ли снижение доходности по ним и до каких границ, о перспективах экономики Украины до конца года, каким будет прогноз по ВВП, курсу и объемам международной помощи.

Цены на золото ушли на каникулы: какие котировки на металл увидим в сентябре

После недавнего июльского взлета почти до $1 990 за унцию, золото быстро подешевело до уровней около $1 930-$1 925. Куда едут дальше цены на благородный металл, разбирался «Минфин».

Лучший отзыв июля: как Яна рассорила Приват с клиентом

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июле. Им стала пользовательница под ником OlenaChe62, которая рассказала, как по недоразумению с голосовым помощником банка ее финансовый номер был удален из системы и заблокирован вход в Приват24. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Источник: Минфин
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