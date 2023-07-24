Главное за понедельник: Новое правление Сенс Банка и ребалансировка ключевого технологического индекса США

Кто вошел в новое правление Сенс БанкаЧленами правления «Сенс Банка» (Киев, ранее Альфа-Банк) после его национализации по представлению Министерства финансов стали Елена Зубченко, Алексей Шклярук, Инна Тютюн и Андрей Соколов, говорится в информации на сайте финучреждения.
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