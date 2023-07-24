Главное за понедельник: Новое правление Сенс Банка и ребалансировка ключевого технологического индекса США

Украине нужно вернуть домой женщин, выехавших за границу из-за полномасштабной войны для восстановления экономики.

У NASDAQ-100 станет меньше Tesla и Microsoft: что будет с их акциями

24 июля состоится ребалансировка ключевого технологического индекса США и мира NASDAQ-100. Что это за процедура, почему она происходит и какие будут иметь последствия для самого индекса, входящих в него компаний и миллионов инвесторов, — разбирался «Минфин».

Прогноз курса доллара и евро в неделю: 3 самых жарких дня на валютном рынке