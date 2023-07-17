Банкиры спрогнозировали курс к концу лета и определили лучшее время для покупки доллара
Главное за понедельник: Выход россии из «зернового соглашения», удорожание евробондов и курс доллара до конца лета
Гривна продолжает понемногу укрепляться. К концу недели средний курс продажи доллара в обменниках снизился с 37,24 грн до 37,19 грн. За 3 последних месяца наличная нацвалюта укрепилась примерно на 80 коп. Что обеспечивает этот тренд и долго ли он продлится, «Минфину» спрогнозировали банкиры.
Евробонды Украины подорожали до максимума с начала войны
Стоимость еврооблигаций Украины за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 13% и достигла максимальных значений за период с начала полномасштабной российской агрессии.
Минфин снижает ставки по ОВГЗ: как на это отреагировали покупатели
За прошедшие три недели объем покупок ОВГЗ уменьшился на треть, но количество сделок осталось неизменным. Такие данные Евгения Грищенко, заместитель директора ICU, приводит на основании статистики собственной компании. Какие еще изменения произошли за это время на рынке ценных бумаг Минфина, она рассказала в очередном обзоре для Минфина.
рф исходит из «зернового соглашения» — Песков
Пресссекретарь президента
Бизнес оптимистично оценил перспективы своего экономического развития. Ожидает доллар по 40,43 гривны
Бизнес, несмотря на активные боевые действия, впервые с начала полномасштабной войны ожидает роста деловой активности в последующие 12 месяцев.
Борьба за гектары: как сохранить земельный банк в условиях военного времени
Проблемы с логистикой, заминирование территорий, нехватка оборотных средств — полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, существенно усложнила жизнь аграриям. Вдобавок к этим проблемам, им также приходится думать, как сегодня удержать свой земельный банк.
Вместе с экспертами Доброзема — платформы, где можно продать или купить землю сельхозназначения, — мы разбирались, какие именно земельные вызовы стоят сегодня перед фермерами и как им противостоять.
Новая почта открыла второе отделение в Берлине
Новая почта стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Компания открыла там второе отделение Nova Post в Германии.
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