Главное за понедельник: Выход россии из «зернового соглашения», удорожание евробондов и курс доллара до конца лета

Гривна продолжает понемногу укрепляться. К концу недели средний курс продажи доллара в обменниках снизился с 37,24 грн до 37,19 грн. За 3 последних месяца наличная нацвалюта укрепилась примерно на 80 коп. Что обеспечивает этот тренд и долго ли он продлится, «Минфину» спрогнозировали банкиры.

Евробонды Украины подорожали до максимума с начала войны

Стоимость еврооблигаций Украины за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 13% и достигла максимальных значений за период с начала полномасштабной российской агрессии.

Минфин снижает ставки по ОВГЗ: как на это отреагировали покупатели

За прошедшие три недели объем покупок ОВГЗ уменьшился на треть, но количество сделок осталось неизменным. Такие данные Евгения Грищенко, заместитель директора ICU, приводит на основании статистики собственной компании. Какие еще изменения произошли за это время на рынке ценных бумаг Минфина, она рассказала в очередном обзоре для Минфина.